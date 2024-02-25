Жительница Эстонии назвала 8 причин, почему местные мужчины лучше иностранцев: „Хватит и других ссор!“

1. C эстонцем можно говорить на эстонском языке. Помимо того, что дети будут эстоноязычными и эстонская культура сохранится, не будет языкового барьера. Вы сможете свободно делиться даже самыми сложными мыслями.

2. Есть много общего. Есть что вспомнить вместе. Скорее всего, у него похожее детство и схожий жизненный опыт.

3. Выбор места жительства не обязательно означает, что дети будут жить вдали хотя бы от одних дедушки или бабушки, тети или дяди. При этом никто из пары не должен переезжать и отказываться от своей родины и друзей.

4. Эстоноземельцы обычно умеют работать руками и чинить вещи. Достойно восхищения, каким мастером он может стать в один прекрасный момент. Однажды вечером он приходит домой и возится с кукольной кроватью для ребенка или помогает построить летнюю кухню в детском саду. Просто так, без долгих разглагольствований. Не говоря уже о том, что он ремонтирует в доме сломанные вещи, чинит мебель или электропроводку.

5. С мужчиной из Эстонии не будет проблем и ссор из-за культурных различий. Хватит и других ссор.

6. С таким мужчиной не нужно бояться культурных различий в семье. Итальянская свекровь? Матушка, важность которой невозможно предугадать заранее. Из итого иногда приходит такое, что вы не можете себе даже представить.

7. Если придется разводиться, то ребенок не окажется в ситуации, когда его родителей разделяют тысячи километров.

8. Рождество можно провести в обеих семьях. Если 24-го числа вы можете быть в Таллинне, а 25-го - в Вырумаа, то в случае с иностранцем вам все равно придется выбирать, к кому ехать на Рождество.