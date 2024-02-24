24.02.2024, 09:15
Столько же лет, сколько Эстонской Республике. 106-летняя жительница Эстонии поделилась секретом долголетия(5)
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Издание Naistekas выпустило статью о судьбе 106-летней Ларисы Шипицыной из Ида-Вирумаа, которая, кроме всего прочего, поделилась секретом своего долголетия.
"Секрет моей долгой жизни — чеснок“, — неожиданно говорит Лариса. По ее словам, несколько десятилетий назад она вместе с сестрой начала есть чеснок. Ели столько, сколько могли. "Однажды мы ехали в трамвае и одна даже дама пожаловалась: „Боже мой, как вы воняете!“ Я ей тоже посоветовал есть чеснок“, — от души смеется 106-летняя женщина.
Всю историю Ларисы Шипицыной можно прочитать здесь.