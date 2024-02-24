Столько же лет, сколько Эстонской Республике. 106-летняя жительница Эстонии поделилась секретом долголетия

"Секрет моей долгой жизни — чеснок“, — неожиданно говорит Лариса. По ее словам, несколько десятилетий назад она вместе с сестрой начала есть чеснок. Ели столько, сколько могли. "Однажды мы ехали в трамвае и одна даже дама пожаловалась: „Боже мой, как вы воняете!“ Я ей тоже посоветовал есть чеснок“, — от души смеется 106-летняя женщина.