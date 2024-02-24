Польза и вред хурмы для организма

С латыни название ягоды переводится как „божественный огонь“ или „пища богов“. Существует два вида хурмы: азиатская и американская. Коренные жители США, индейцы, веками ели американскую хурму (Diospyros virginiana) в сушеном виде или добавляли ее в хлеб, однако не культивировали ее и довольствовались дикими плодами.

Японская хурма (Diospyros kaki) — это наиболее распространенный сорт, который можно встретить в магазинах. Она, в свою очередь, тоже делится на два сорта.

Сорта японской хурмы

Хачия. Ягоды этого сорта имеют желудевую форму и вяжущий вкус из-за высокого содержания танина. У них блестящая, насыщенно-оранжевая кожица и темно-желтая мякоть с черными прожилками и маленьким содержанием семян. Хурму сорта Хачия лучше всего есть спелой или перезрелой.

Фую. Этот сорт хурмы имеет форму помидора и созревает довольно долго, поэтому его можно есть, когда он еще твердый или недозрелый — это не влияет на вкус.

Качественный и спелый плод любого сорта не будет „вязать“, поэтому если этот эффект хурмы сильно выражен, скорее всего, ягода недоспела.

Состав и калорийность хурмы

В 100 граммах хурмы содержится мало килокалорий, но много полезных веществ, в том числе кальций, калий, фосфор, марганец, железо, йод, натрий и магний. Также в ней содержатся витамины A, C, E и витамины группы B.

Одна ягода весит около 250-300 граммов. В среднем эксперты советуют употреблять не более двух-трех ягод в неделю, однако если плоды более мелкие, можно есть по одному каждый день.

Польза хурмы

Хурма повышает работоспособность, укрепляет иммунную систему, налаживает работу нервной системы и даже помогает при анемии.

Богата антиоксидантами

В хурме содержится много полезных веществ и растительных соединений, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Антиоксиданты борются со свободными радикалами, тем самым замедляя процесс старения и разрушения клеток. Кроме того, антиоксидантные свойства хурмы помогают снизить риск развития многих заболеваний — неврологических, онкологических и сердечно-сосудистых.