Что сексологи никогда не делают в спальне: 7 главных табу

1. Не пробуют что-то новое без согласия партнера

Прежде чем экспериментировать, всегда нужно сначала поговорить об этом с партнером и заручиться его согласием. Честные, открытые разговоры о своих сексуальных желаниях и границах, за которые вы не хотели бы заходить, — залог того, что между вами не случится недопонимания. Чтобы секс приносил радость и удовольствие, оба партнера должны быть на одной волне, полностью доверять друг другу.

2. Не имитируют оргазм

Представление о том, что хороший секс обязательно должен приводить к сногсшибательному оргазму, иначе все это не имело смысла, — совершенно ложное и даже вредное. Если вы все время держите в голове, что вам нужно достичь оргазма, вы не можете расслабиться и получить удовольствия. Чем меньше психологического напряжения, чем больше смеха, игры, веселья, нежности, погруженности в те приятные ощущения, которые чувствует тело во время ласк, тем лучше секс.

3. Не пытаются контролировать сексуальные фантазии партнера

Фантазии — естественная часть нашей сексуальности. Человек может фантазировать о чем угодно, вызывающем у него сексуальное возбуждение, но важно иметь в виду, что это вовсе не значит, что он в реальности будет действовать по тем сценариям, которые возникают в его воображении.

4. Не стыдят партнера

Если вы позволяете себе делать партнеру грубые, нетактичные замечания по поводу его личности, интересов, внешности, тела, одежды и так далее, то ожидать, что между вами возникнет необходимая для хорошего секса атмосфера тепла, доверия, близости, безопасности, не приходится.

5. Не осуждают себя за то, что во время секса думают о чем-то другом

Конечно, присутствовать полностью в моменте — это здорово, но принудительная сосредоточенность означает напряжение, что противопоказано для хорошего секса. Это совершенно нормально — расслабленно блуждать в своих мыслях, воспоминаниях, фантазиях, время от времени возвращаясь в реальность. Чем меньше осуждения, тем больше удовольствия.

6. Не винят себя за проблемы с эрекцией у партнера