Что такое РПП? Эстонский специалист - о самонаказании едой: несколько дешевых замороженных пицц, а потом - стыд и отвращение

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония). Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония), в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журналистики“.

Голодание и другие расстройства пищевого поведения могут быть связаны не только с нездоровым желанием похудеть, но и быть частью широкого спектра проблем с ментальным здоровьем: депрессии, высокого уровня тревоги, низкой самооценки, выступать в качестве реакции на стресс и быть способом наказания себя.

,,Расстройство пищевого поведения часто связано с негативным и искаженным восприятием человеком себя, из-за чего возникает стремление к самонаказанию. Стремление к наказанию может иметь целый ряд различных причин. Это может быть связано с низкой самооценкой, чувством вины, стремлением контролировать свою внешность и пищевые привычки или попытками справиться с негативными эмоциями“, - рассказывает психолог Союза пищевых расстройств Анна Столярова. В случае с людьми, столкнувшимися с расстройствами пищевого поведения, можно зачастую отметить стремление наказания себя за ошибки или неудачи, а также за недостатки во внешности.

Наказание и попытки изменять свое тело и внешность могут быть единственным аспектом жизни, в которых человек чувствует свою возможность установить контроль, так как другие сферы находятся за пределами возможностей человека. Люди с РПП ищут способ справиться с проблемами, используя еду.

,,Самонаказание может стать способом пытаться уменьшить эмоциональную боль, справиться с эмоциональными трудностями и негативными эмоциональными состояниями“, - объясняет Анна. Например, человек с РПП может считать себя недостойным еды, если сделал что-то неправильное по его мнению, или если он сделал что-то недостаточно хорошо или хуже других.

Также еда может выступать в качестве способа поощрения себя за достижения или утешения в трудные моменты.