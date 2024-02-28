Что такое РПП? Эстонский специалист - о самонаказании едой: несколько дешевых замороженных пицц, а потом - стыд и отвращение
С каждым годом в Эстонии становится все больше людей, столкнувшимися с расстройствами пищевого поведения. Говоря об расстройствах пищевого поведения, зачастую имеют в виду нездоровое желание сбросить или удержать вес. Однако не всегда данное заболевание связано со стремлением к идеальному телу, на него может влиять множество других факторов. Данную проблему RusDelfi разобрал с психологом Союза пищевых расстройств Анной Столяровой.
Голодание и другие расстройства пищевого поведения могут быть связаны не только с нездоровым желанием похудеть, но и быть частью широкого спектра проблем с ментальным здоровьем: депрессии, высокого уровня тревоги, низкой самооценки, выступать в качестве реакции на стресс и быть способом наказания себя.
,,Расстройство пищевого поведения часто связано с негативным и искаженным восприятием человеком себя, из-за чего возникает стремление к самонаказанию. Стремление к наказанию может иметь целый ряд различных причин. Это может быть связано с низкой самооценкой, чувством вины, стремлением контролировать свою внешность и пищевые привычки или попытками справиться с негативными эмоциями“, - рассказывает психолог Союза пищевых расстройств Анна Столярова. В случае с людьми, столкнувшимися с расстройствами пищевого поведения, можно зачастую отметить стремление наказания себя за ошибки или неудачи, а также за недостатки во внешности.
Наказание и попытки изменять свое тело и внешность могут быть единственным аспектом жизни, в которых человек чувствует свою возможность установить контроль, так как другие сферы находятся за пределами возможностей человека. Люди с РПП ищут способ справиться с проблемами, используя еду.
,,Самонаказание может стать способом пытаться уменьшить эмоциональную боль, справиться с эмоциональными трудностями и негативными эмоциональными состояниями“, - объясняет Анна. Например, человек с РПП может считать себя недостойным еды, если сделал что-то неправильное по его мнению, или если он сделал что-то недостаточно хорошо или хуже других.
Также еда может выступать в качестве способа поощрения себя за достижения или утешения в трудные моменты.
,,Например, человек может „награждать“ себя после выполнения задачи или достижения цели, позволяя себе есть что-то особенное или вкусное. Часто люди с РПП, особенно склонные к перееданиям, характеризуют еду, как „быстрое и доступное удовольствие“, - отмечает Анна Столярова. - Клиенты рассказывают, что с целью „наградить“ себя могут „позволить себе“, например, какой-то калорийный и сладкий десерт, в котором обычно себе отказывают, заказать какие-то блюда в сервисах доставки или сходить в кафе, где делают их любимые блюда. Часто „наградой“ выступает еда, которая считается „калорийной“/“сладкой“/“вредной“/“жирной“. У большинства людей, которые сообщают о привычке награждать себя едой, можно отметить тенденцию выбора в качестве награды пищи, богатой углеводами. Этот выбор неслучаен. Углеводы могут стимулировать выделение гормонов, которые связаны с чувством удовлетворения. Кроме того, углеводы могут быть доступны и вкусны, что делает их привлекательным выбором для награды. Углеводы часто ассоциируются с вкусными блюдами, такими как выпечка, десерты, пицца, макароны и многие другие, которые могут вызывать приятные эмоции и ассоциироваться с радостью. Также углеводы могут быстро удовлетворить чувство голода и обеспечить ощущение подъема энергии, что делает их привлекательным выбором для награды после длительного периода отказа от пищи или утомительной работы. Награда себя углеводистой едой может быть связана с желанием получить моментальное удовлетворение и поднять себе настроение“.
Компульсивные переедания, так же, как и голодание, часто связаны с эмоциональными и психологическими проблемами. Еда в данном случае становится способом уйти от проблем или способом получения эмоций.
,,Люди, страдающие от компульсивных перееданий, могут не иметь в своем арсенале альтернативных стратегий ухода от стресса или эмоционального дискомфорта. Они могут рассматривать переедание как единственный способ справиться с негативными эмоциями, а силы воли оказывается недостаточно, чтобы предотвратить подобное поведение“, - объясняет Анна Столярова.
Компульсивное переедание может также выступать способом наказания.
,,Например, по опыту клиентов, у которых есть тенденции к перееданию, скорее относящиеся к категории „наказания себя“, могу заметить, что у них выбор продуктов довольно специфичен. Это не какие-то вкусные, красивые и желанные блюда, а чаще вызывающие даже отвращение и негативные эмоции продукты. Например, у одной из моих клиенток с булимией эпизод переедания мог заключаться в покупке и поедании: нескольких дешевых замороженных пицц, нескольких банок консервированного супа, пачек конфет и больших шоколадок, нескольких пачек хлеба, нескольких пачек чипсов. При этом выбираются не самые вкусные и не самые дорогие виды такой еды. Такое переедание не происходит у нее в собственное удовольствие, оно сопровождается стыдом и отвращением как к себе, так и ко вкусу еды“, - приводит пример Анна.
Справится с данной проблемой в одиночку может быть очень непросто. Человек, столкнувшийся с данной проблемой, нуждается в поддержке и заботе. Следует понимать, что процесс выздоровления занимает много времени и следует набраться терпения, чтобы пройти путь к выздоровлению и обретению баланса.
,,В первую очередь необходимо продемонстрировать готовность поддержать, дать понять, что вы готовы помочь и заботитесь о человеке. Позвольте человеку выразить свои переживания и страхи в безопасной обстановке, не оценивайте и не осуждайте.
Способствуйте поиску профессиональной помощи и обращению к специалистам. Психотерапия является эффективным способом, чтобы разобраться в тенденциях человека к самонаказанию, научиться более продуктивным и здоровым стратегиям поведения“, - дает совет Анна Столярова.
Анна Столярова проводит свои приемы в Союзе пищевых расстройств. Специалисты Союза оказывают помощь людям, страдающим расстройствами пищевого поведения, а также их семьям и близким. Союз находится в торговом центре T1.