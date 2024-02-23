ФОТО | Авторы книги о стиле жизни рассказали таллинцам, как справиться с „гостями из ада“ и самим не ударить лицом в грязь на светской вечеринке
В ресторане 180 Degrees by Matthias Diether в Ноблесснере открылся сезон светских мероприятий Art & Gourmet. Авторы нашумевшей в Латвии книги „STILS II: Eating, Hosting & Society“ рассказали таллиннцам об этикете: как принимать гостей и вести себя в гостях.
Авторов книг STILS (о стиле) и STILS II (о стиле жизни), Гуну Лейшкалне-Рокк и Дениса Александра Шевелева по праву можно назвать иконами стиля и стиля жизни, частные вечеринки которых в Латвии всегда на слуху. Поэтому именно о вечеринках, умении принимать гостей, этикете и светских законах шла речь на мероприятии Art & Gourmet.
Например, Гуна Лейшкалне-Рокк категорически против бумажных салфеток за столом. „И куда их потом - в карман?“ - объясняет она. Особо острой была тема, посвященная главе книги STILS II о том, как справляться с так называемыми „гостями из ада“. Гуна рассказала, как хозяйке справляться с гостями, саботирующими вашу вечеринку.
„Для себя я разделила гостей на несколько категорий. Например, есть те, кого я называю „конспирологами“, и с ними мы никогда не спорим. Вы делаете вид, что внимательно слушаете, удивляетесь и говорите, как вам интересно, но не вступаете в полемику ни в коем случае. Также, бывают очень грубые и невоспитанные гости, которые могут прерывать ваш тост неуместными комментариями или через весь стол громко спрашивать у вашей подруги, настоящий ли у нее бюст. Но задача хозяйки или хозяина вечеринки игнорировать хамство и не позволять кому-то испортить всем настроение. Улыбайтесь, но делайте выводы, кого ни в коем случае вы больше не захотите приглашать на свои праздники.“ - прокомментировала Гуна Лейшкалне-Рокк.
Авторы книге по этикету также дали советы для самих гостей мероприятия. Во-первых, важно всегда отвечать на RSVP и если вы не можете прийти, то правила хорошего тона требуют сообщить приглашающей стороне причину своего отсутствия. Сказать просто „я не приду“ - неуважительно по отношению к человеку, который вас приглашает.
Во-вторых, надо соблюдать требования указанные в приглашении: не опаздывать более чем на 15 минут (но и не приходить задолго до время начала мероприятия), не игнорировать дресс-код, не приводить с собой друга, если в приглашении не указано +1, обязательно уходить с вечеринки вовремя и так далее.
Искусство смол-ток по-прежнему остается актуальным. Например, непринужденный разговор можно начать с вопроса, касающегося мероприятия, или кем ваш собеседник приходится хозяевам. Но ни в коем случае не стоит устраивать дебаты на острые темы или же рассказывать о своих болезнях - это неприлично и ставит в неловкое положение, в первую очередь, того, кто пригласил вас.
И, конечно же, не стоит забывать об элементарной вежливости. „Даже если вам подают Martini Asti, не нужно возмущаться и кривить нос. Просто пригубите напиток из вежливости и не кричите, что у вас от него будет изжога“, - смеется Гуна.
Коснулись, конечно же, и темы fine dining, как дань локации и гордости нашей столицы - отмеченному двумя звездами „Мишлен“ ресторану 180 Degrees by Matthias Diether.
„Fine dining - это всегда источник вдохновения, и идей в эстетике еды, которые мы можем почерпнуть, чтобы реализовать у себя дома и на частных вечеринках, пусть даже и в более скромном масштабе. Более того, это глубокое искусство, гастрономический спектакль, в котором вы погружаетесь в сюжет из вкусовых вариаций, созданный для вас шеф-поваром,“- прокомментировала создатель Art & Gourmet Анна Павлова, - „Мы рады, что впервые мишленовский ресторан открыл двери для светского мероприятия именно для гостей Art & Gourmet. Мы собираем искушенную в стиле жизни публику на мероприятия различных тематик с 2020 года и для проекта это была очень приятная коллаборация.“