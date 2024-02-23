Назван простой способ приучиться к плотному завтраку

Чтобы приучить себя плотно завтракать, нужно попробовать не наедаться на ночь. Это очень важно, тогда утром, не обязательно сразу после пробуждения, человек захочет есть. Лучше всего есть за три-четыре часа до сна, чтобы хорошо поесть на завтрак. Если на ночь съесть большое количество сладкого, углеводов, то процесс сбивается, — сказала Соломатина.