Тренд из соцсетей — самодельный ботокс: зачем все варят семена льна

Так, инфлюенсеры наперебой показывают, как самостоятельно делают гель из семян льна и какой необычный эффект дает это средство, сообщает „Рамблер“.

Они утверждают, что гель заставляет лицо сиять и стирает морщины, стягивая кожу — так создается так называемый „эффект ботокса“. Заинтригованы? „Рамблер“ расскажет детали этого модного бьюти-хака.

Как они это делают

Расскажем, как инфлюенсеры варят тот самый льняной чудо-гель.

Ингредиенты

¼ стакана семян льна

2 ½ стакана воды

Приготовление

Вскипятите семена льна и воду. Варите до образования густого геля. Процедите, пока он теплый, и переложите в стеклянную банку. Остудите и поставьте в холодильник до использования.

Как использовать

Нанесите тонкий слой льняного геля на лицо и шею. Оставьте на 10-20 минут. Смойте холодной водой.

Как это работает

Хотя жирные кислоты в геле из льняного семени способствуют удержанию влаги, обеспечивая временный эффект подтяжки, ожидать результатов, сравнимых с ботоксом, было бы преувеличением.

В отличие от ботокса, который нацелен на движение мышц, преимущества льняного геля заключаются в его способности питать кожу и уменьшать морщины за счет увлажнения. Хотя он не заморозит мышцы лица, он может обеспечить освежающее и временное омоложение.

Подробнее о преимуществах геля из льняного семени

Подтяжка кожи: обеспечивает временный эффект подтяжки.

Увлажнение: отлично подходит для сухой кожи благодаря жирным кислотам омега-3.

Антивозрастное действие: богато антиоксидантами, которые помогают уменьшить морщины и тонкие линии.

Отшелушивание: действует как естественный отшелушивающий агент, очищая омертвевшую кожу, придавая ей сияющее сияние.

Комментарий эксперта

„Рамблер“ обсудил модный лайфхак с экспертом, косметологом Анжеликой Ужва:

„Такой же ботокс можно сделать и из взбитых яичных желтков. Само семья льна, если употреблять его внутрь, обладает многими полезными свойствами. Так, семя льна обладает обволакивающим эффектом, оно способно помогать с гастритом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, оно является источником Омега-3, что полезно для кожи. Но сравнивать его с ботоксом абсурдно, потому что никакого действия веществ даже похожих на ботокс или нейропротеин, быть не может“.