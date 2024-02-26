Овощи, которые обладают жиросжигающим эффектом — вы не подозревали

Брокколи

Пусть этот овощ не у всех вызывает восторг, однако в пользе ему отказать нельзя. Диетолог: „Брокколи помогает бороться с воспалениями разного рода благодаря наличию антиоксидантов. Не забываем о витамине С, хроме и кальции — это страшные враги отложений в области живота“. Добавляйте брокколи в свое меню как минимум пару раз в неделю.

Морковь

Полезный не только для здоровья глаз овощ, но и в борьбе за красивую фигуру. Александра: „Морковь ускоряет обмен веществ, а с возрастом этот процесс становится все медленнее“. Кстати, благодаря своей твердой текстуре морковь заставляет организм сжигать больше калорий во время переваривания, так что раз в неделю морковный салат все же должен стоять на вашем столе.

Шпинат

Его можно добавлять как во вторые блюда, так и использовать в детокс-напитках. Как говорит наш эксперт, лучше всего при диете на шпинате уходит жир в области живота и бедер. Александра: „В шпинате много клетчатки и витамина К, а он отлично борется с висцеральным жиром“.

Болгарский перец

Идеальный компонент для салата — вкусный и суперполезный. Александра: „Выбирайте красный перец, он обладает лучшим жиросжигающим эффектом. Я бы отметила тот факт, что болгарский перец продлевает чувство сытости и вам не захочется перекусывать в течение долгого времени“. Высокое содержание клетчатки и капсаицина помогает быстрее сжигать жировые отложения.