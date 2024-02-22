Мифы о сексе, которые могут быть опасными! Гинеколог - о самых популярных заблуждениях

Миф #1. Прерванный половой акт — лучший способ контрацепции

Наверное, один из самых популярных методов контрацепции на сегодняшний день. Полина: „Я бы сказала, это не просто ненадежный способ, но и крайне опасный. Вы никак не защищены от ЗППП, а далеко не все инфекции возможно полностью убить“. Специалист рекомендует потратить время и выбрать наиболее подходящий способ контрацепции, чтобы избежать ненужных переживаний из-за незапланированной беременности и возможных заболеваний.

Миф #2. Женский оргазм всегда связан с длительностью полового акта

А этот миф наиболее популярен среди мужчин. Удивительно, но многие представители сильного пола искренне верят, что чем больше и активнее они будут совершать фрикции, тем ближе окажется женский оргазм. Гинеколог: „С большей вероятностью женщина начнет испытывать сильный дискомфорт и может даже получить разрыв, если партнер окажется слишком ’старательным“. Наш эксперт советует уделить больше внимания прелюдии вместо того, чтобы ускорять темп.

Миф #3. Здоровой женщине лубрикант не нужен

Многие мужчины уверены, что у женщины в нормальном состоянии просто не может быть проблем с естественным увлажнением, с чем категорически не согласен наш эксперт. Полина: „Секс включает работу как минимум двух человек. Если партнерша не может возбудиться во время близости самостоятельно, паре стоит задуматься о приобретении лубриканта, если не хотите травмировать свою женщину“. Иногда отсутствие достаточной естественной смазки может быть вариантом нормы, однако все же стоит уделить внимание этому вопросу, чтобы сексуальная жизнь в вашей паре не превращалась в пытку.