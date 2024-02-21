24 февраля - наш общий праздник!

Гордость и радость, несмотря на трудности

Во времена провозглашения Эстонской Республики жизнь была непростой, а праздничный стол – скромным. Но трудности не могли омрачить гордости и радости за наше независимое государство.

Например, в 1930-х годах в День рождения Эстонской Республики к праздничному столу подавали уже как минимум 4 блюда. Сначала холодные блюда – приготовленный на дровяной печи холодец со сметаной, а также небольшие закусочные бутерброды. После этого подавали питательный бульон или вкусный суп с пирогом. В качестве третьего блюда на стол ставили приготовленное в духовке жаркое, которое, в зависимости от возможностей семьи, готовили либо из свинины, либо, что более соответствовало духу праздника, из говядины.

Однако праздничный стол не был бы идеальным без десерта! Сладким завершением вечера служило ягодное желе со взбитыми сливками, различные кремы, пирожные или роскошный торт.

Культура питания Эстонии – вкусная традиция на День независимости

День независимости – прекрасная возможность собраться вместе с родными и близкими, чтобы насладиться традиционной эстонской кухней. К празднику Maxima предлагает широкий выбор свежей свинины и говядины, из которых можно приготовить в духовке вкусное жаркое. За накрытым столом вы можете смотреть по телевизору парад в честь Дня независимости, а вечером следить за ходом приема у президента. Ведь День рождения Эстонской Республики – это наш общий праздник!

А знаете ли вы, что 73% ассортимента мяса поступает на прилавки магазинов Maxima из различных уголков Эстонии? Это гарантирует свежесть и наивысшее качество нашего мяса – натурального и отечественного. Конечно, праздничный стол к годовщине республики невозможно представить себе без бутербродов с килькой и кольцами лука! Мы предлагаем широкий ассортимент рыбных продуктов, среди которых вы найдете именно то, что вам по душе. Будь то старая добрая пряная килька или праздничная красная рыба, все это вы можете приобрести в Maxima.