24 февраля - наш общий праздник!
Живете ли вы в Таллинне или на оконечности мыса Сяэре, 24 февраля – праздник для нас всех. В эту историческую дату, в 1918 году, была провозглашена независимость Эстонской Республики. Рождение демократической Эстонской Республики ознаменовало чтение „Манифеста всем народам Эстонии“.
Гордость и радость, несмотря на трудности
Во времена провозглашения Эстонской Республики жизнь была непростой, а праздничный стол – скромным. Но трудности не могли омрачить гордости и радости за наше независимое государство.
Например, в 1930-х годах в День рождения Эстонской Республики к праздничному столу подавали уже как минимум 4 блюда. Сначала холодные блюда – приготовленный на дровяной печи холодец со сметаной, а также небольшие закусочные бутерброды. После этого подавали питательный бульон или вкусный суп с пирогом. В качестве третьего блюда на стол ставили приготовленное в духовке жаркое, которое, в зависимости от возможностей семьи, готовили либо из свинины, либо, что более соответствовало духу праздника, из говядины.
Однако праздничный стол не был бы идеальным без десерта! Сладким завершением вечера служило ягодное желе со взбитыми сливками, различные кремы, пирожные или роскошный торт.
Культура питания Эстонии – вкусная традиция на День независимости
День независимости – прекрасная возможность собраться вместе с родными и близкими, чтобы насладиться традиционной эстонской кухней. К празднику Maxima предлагает широкий выбор свежей свинины и говядины, из которых можно приготовить в духовке вкусное жаркое. За накрытым столом вы можете смотреть по телевизору парад в честь Дня независимости, а вечером следить за ходом приема у президента. Ведь День рождения Эстонской Республики – это наш общий праздник!
А знаете ли вы, что 73% ассортимента мяса поступает на прилавки магазинов Maxima из различных уголков Эстонии? Это гарантирует свежесть и наивысшее качество нашего мяса – натурального и отечественного. Конечно, праздничный стол к годовщине республики невозможно представить себе без бутербродов с килькой и кольцами лука! Мы предлагаем широкий ассортимент рыбных продуктов, среди которых вы найдете именно то, что вам по душе. Будь то старая добрая пряная килька или праздничная красная рыба, все это вы можете приобрести в Maxima.
В качестве украшения праздничного стола идеально подойдут фаршированные яйца. Особенно интересной и оригинальной эта закуска станет, если покрасить яичные белки в фиолетовый цвет с помощью свеклы. Для этого отварите яйца, удалите желтки и положите яичные белки в тертую вареную свеклу примерно на 12 часов. Вы получите вкусные и необычные яйца пурпурного оттенка, на которых крем из желтков золотисто-желтого цвета будет выглядеть еще ярче. А из оставшейся тертой свеклы можно приготовить вкусный гарнир к жаркому.
«Meistrite kvaliteet» – традиционные деликатесы Maxima
Бренд Maxima «Meistrite kvaliteet» поможет вам сэкономить время и силы, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно. Мы предлагаем широкий выбор отличных закусок, салатов, тортов и пирожных, приготовленных мастерами Maxima.
Наша продукция достойна быть на праздничном столе в честь Дня рождения Эстонии! Приходите в Maxima, где вы найдете все необходимое для приготовления вкусных праздничных угощений или уже готовые блюда в нашем отделе кулинарии.
Открывайте эстонские традиции вместе с детьми
Это также прекрасное время, чтобы познакомить детей с различными эстонскими традициями, и в этом вам поможет детская книга от Maxima «Калейдоскоп традиций». В книге вы найдете увлекательные головоломки для развития логики и памяти у детей.
Особенно увлекательно собирать наклейки и наклеивать их в альбом. В рамках кампании можно собрать 60 различных наклеек, которые выдаются при каждой покупке на сумму более 15 евро. При желании в магазине можно отдельно приобрести упаковку с двумя наклейками за 0,99 евро. Кроме книги «Калейдоскоп традиций», у нас есть «Книга-головоломка» с множеством интересных заданий на сообразительность.
Приходите в магазины Maxima, у нас вы найдете все необходимое для празднования годовщины Эстонской Республики!
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