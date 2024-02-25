25.02.2024, 11:15
Вы все делали не так. Как правильно считать калории: сколько энергии мы получаем с едой и сколько тратим
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Считается, что единственная проблема с контролем веса — это недостаток силы воли, которая нужна для того, чтобы не переедать. А если сила воли есть, то контролировать вес очень просто: нужно лишь потреблять столько же калорий, сколько вы тратите. Но проблема в том, что для поддержания такого баланса необходимо сначала подсчитать приход и расход калорий, а мы чаще всего делаем это неправильно, пишет Delfi Life.