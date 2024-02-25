Красота и здоровье
25.02.2024, 11:15

Вы все делали не так. Как правильно считать калории: сколько энергии мы получаем с едой и сколько тратим

 
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ФОТО: RossHelen | Shutterstock

Считается, что единственная проблема с контролем веса — это недостаток силы воли, которая нужна для того, чтобы не переедать. А если сила воли есть, то контролировать вес очень просто: нужно лишь потреблять столько же калорий, сколько вы тратите. Но проблема в том, что для поддержания такого баланса необходимо сначала подсчитать приход и расход калорий, а мы чаще всего делаем это неправильно, пишет Delfi Life.

Сколько калорий вы тратите


Плохая новость: мы склонны завышать количество потраченных калорий. Особенно при физических нагрузках. Как показывают исследования, наша субъективная оценка энергозатрат может превосходить объективные данные приборов в 4-5 раз. Это очень много. Но есть и хорошая новость: чаще всего это происходит не потому, что мы обманываем себя, а потому что нас обманывает собственный мозг. Вот две главные причины ошибки.

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