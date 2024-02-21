Врач раскрыла причину появления морщин в молодом возрасте

Основным фактором эксперт считает генетическую предрасположенность. Дело в том, что от родителей мы наследуем строение костных структур, тип кожи, а также активность мимики. Поэтому, можно обратить внимание на фотографии родителей в молодости — если на лицах есть заломы, стоит обратиться к косметологу для профилактики.

На преждевременное старение влияет и ультрафиолет. Активное солнце повреждает структуру ДНК, в результате чего открывается дорога для воздействия свободных радикалов. Кожа теряет коллаген и эластин и все это проводит к фотостарению. Анойко советует всегда использовать кремы с SPF-фильтром для профилактики.

Косметолог отметила и Digital-старение, то есть HEV-излучение от экранов гаджетов. Синий свет глубоко проникает в дерму и разрушает коллаген и эластин. „Текстовая“ шея и „морщины напряжения“ появляются в результате долгого сидения в смартфоне. Типичная поза человека, глядящего в телефон — наклон шеи на 60 градусов. В таком положении нагрузка на шею повышается на 27 кг.

Вредные привычки — еще один фактор появления ранних признаков старения. Курение провоцирует образование кисетных морщин вокруг рта, алкоголь обезвоживает кожу и вызывает отеки.

Хронический недосып врач также отметила, как негативный фактор, провоцирующий появление морщин. Мелатонин является природным антиоксидантом, он помогает коже защищаться от окисления и свободных радикалов. Усталость из-за недосыпа активирует депрессорную мимику и появление морщин, характерных для нее.