Противоречивый фрукт: польза и вред бананов

Банан считается одним из самых неоднозначных фруктов, поскольку польза и вред от его употребления проявляют себя одинаково активно. Разберём подробнее все свойства бананов, чтобы фруктовая трапеза оказывала на вас только позитивное влияние.

Польза

Калий

Бананы являются хорошим источником калия, который поддерживает здоровье сердца и приводит в норму давление.

Витамин С

Его в бананах предостаточно. Витамин C укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.

Витамин В6

Он помогает в образовании гемоглобина и способствует нормальной работе нервной системы.

Антиоксиданты

Бананы содержат антиоксиданты — они защищают клетки организма от повреждений и замедляют процессы старения.

Вред

Высокое содержание сахара

Бананы содержат довольно много сахара, поэтому их употребление нужно ограничивать для людей с повышенным уровнем сахара в крови.

Высокая калорийность

Фрукт достаточно плотный и калорийный, в связи с чем его употребление должно быть минимизировано для тех, кто страдает от лишнего веса или просто следит за фигурой.

Воздействие на зубы

Из-за повышенного содержания сахара и фруктовых кислот, частое употребление бананов без последующей чистки зубов может привести к проблемам, связанным со здоровьем зубов и полости рта.

Для приумножения пользы от употребления бананов не рекомендуется смешивать их с другими сладкими ингредиентами и добавками, чтобы дополнительно не увеличивать количество сахара. Лучше употреблять бананы самостоятельно либо в сочетании с другими, несладкими фруктами, а также молочными блюдами — кашами, йогуртами. Стоит отметить, что вяленые бананы обладают всеми теми полезными свойствами, что и свежие. Такой перекус может заменить чипсы, сладости и прочие снеки, да и чувство голода утолит гораздо быстрее.