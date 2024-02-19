Это время для серьезных решений! Астролог составила прогноз для жителей Эстонии на конец зимы

Сейчас планета действия Марс находится в знаке Козерога, где преобладает Сатурнианская энергия, способствующая трудолюбию, упорству, расчету. Человек рассматривается как часть определенной системы, и если вы знаете свое место в социуме, то это прекрасное время приложить усилия и добиться более выгодного положения, опираясь на предшествующие действия и заслуги. Марс более эффективен, когда знает конкретные задачи, правила, нормы, планы - и все это достигается в знаке Козерога. Ставьте для себя задачи и осуществляйте задуманное!

В коммуникации будет преобладать тактичность и сдержанность в проявлении бурных чувств. Инстинкты, желания, чувства будут находиться под контролем разума. Мы все станем более осмотрительны и более строгими в своих оценках. Желание стабильности и ясности позволит отношениям выйти на новый уровень - это время для серьезных решений.

Второе важное соединение, которое случается раз в году - это соединение Солнца и Сатурна. Мы творим, создаем что-то новое через Солнечный творческий импульс. Солнце - это центр нашей солнечной системы, благодаря свету и теплу Солнца возможна жизнь. У каждого из нас Солнце находится в определенном знаке и дает нам определенные индивидуальные возможности „светить“ или проявлять себя в этом мире.

Положение Сатурна покажет где нам больше всего придется работать и прилагать усилия на протяжении жизни. Соединяясь вместе, Солнце и Сатурн возвращают каждого к теме самодисциплины и напоминают, что мы сюда пришли не просто так, а у каждого есть определенная задача. И если мы ее не выполняем жизнь становится тяжелой и наполненной страданиями.