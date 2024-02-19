Это время для серьезных решений! Астролог составила прогноз для жителей Эстонии на конец зимы(2)
Давайте посмотрим, какие энергии будут преобладать в конце зимы. Ведический астролог Ирина Варнес хочет выделить две важные позиции, которые пропустить было бы просто обидно.
Сейчас планета действия Марс находится в знаке Козерога, где преобладает Сатурнианская энергия, способствующая трудолюбию, упорству, расчету. Человек рассматривается как часть определенной системы, и если вы знаете свое место в социуме, то это прекрасное время приложить усилия и добиться более выгодного положения, опираясь на предшествующие действия и заслуги. Марс более эффективен, когда знает конкретные задачи, правила, нормы, планы - и все это достигается в знаке Козерога. Ставьте для себя задачи и осуществляйте задуманное!
В коммуникации будет преобладать тактичность и сдержанность в проявлении бурных чувств. Инстинкты, желания, чувства будут находиться под контролем разума. Мы все станем более осмотрительны и более строгими в своих оценках. Желание стабильности и ясности позволит отношениям выйти на новый уровень - это время для серьезных решений.
Второе важное соединение, которое случается раз в году - это соединение Солнца и Сатурна. Мы творим, создаем что-то новое через Солнечный творческий импульс. Солнце - это центр нашей солнечной системы, благодаря свету и теплу Солнца возможна жизнь. У каждого из нас Солнце находится в определенном знаке и дает нам определенные индивидуальные возможности „светить“ или проявлять себя в этом мире.
Положение Сатурна покажет где нам больше всего придется работать и прилагать усилия на протяжении жизни. Соединяясь вместе, Солнце и Сатурн возвращают каждого к теме самодисциплины и напоминают, что мы сюда пришли не просто так, а у каждого есть определенная задача. И если мы ее не выполняем жизнь становится тяжелой и наполненной страданиями.
В зависимости от уровня духовного развития мы воспринимаем это по разному. Кто-то будет видеть рамки и запреты, как будто весь мир ограничивает именно вас. Если вы так чувствуете, подумайте, не слишком ли вы строги к себе, возможно, ваши требования к себе следует смягчить. Кто-то захочет навязать свои рамки окружающим. Кто-то будет ставить для себя более высокие цели, станет более серьезным. Кто-то станет более аскетичным, чтобы вернуться к себе и понять: в чем же заключается сила моего Солнца? Что именно я могу дать миру, будучи индивидуальным и неповторимым? Это может быть и темой для астрологической консультации.
Знак Водолея - это про масштабность идей, равенство, права человека. Это инновации, технологический прогресс и разрывы шаблонов. Сейчас здесь находится совладелец знака Сатурн, который усиливает все эти значения. Солнцу как центру любой системы будет этот транзит не комфортен: конфликтов будет сложно избежать, придется идти на определенные уступки, находить компромисс. И конечно же, для любого человека это соединение будет иметь значения для самореализации и профессионального роста. Какие ресурсы вы можете использовать в карьерных вопросах? Для знака Водолей линейное мышление не всегда принесет наилучшие результаты.
Вот такое интенсивное и очень интересное время! Желаю всем увидеть свет своего Солнца, самореализации и роста в профессиональной деятельности!