Красота и здоровье
17.02.2024, 08:40

Чем полезен для здоровья растворимый кофе: мнение эксперта

 
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309063188
ФОТО: Kanyarat Ngamjunyaporn | Shutterstock

Многочисленные исследования доказали пользу натурального черного кофе, но не все так однозначно, когда дело касается холестерина. Особенно если вы предпочитаете пить кофе чаще двух-трех раз в день, есть смысл перейти на растворимый, пишет Super.

Дело в том, что кофейные зерна содержат соединения на масляной основе, включая кафестол. Ряд исследований показал, что всего 10 мг этого вещества повышают уровень холестерина (в основном ЛПНП — липопротеинов низкой плотности) примерно на 0,13 ммоль/л, а в чашке нефильтрованного кофе содержится примерно 3–6 мг кафестола.

Если вы большой фанат кофе и предпочитаете зерна, полезно будет знать, что любимый напиток можно самостоятельно очистить от кафестола. Попробуйте фильтр-кофе — его готовят методом однократного пролива горячей воды через фильтр, на который насыпают молотый кофе. При приготовлении напитка в турке просто не оставляйте его вариться слишком долго, так как чем дольше вода соприкасается с зернами, тем больше в нем будет кафестола.

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RusDelfi
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