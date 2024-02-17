Чем полезен для здоровья растворимый кофе: мнение эксперта

Дело в том, что кофейные зерна содержат соединения на масляной основе, включая кафестол. Ряд исследований показал, что всего 10 мг этого вещества повышают уровень холестерина (в основном ЛПНП — липопротеинов низкой плотности) примерно на 0,13 ммоль/л, а в чашке нефильтрованного кофе содержится примерно 3–6 мг кафестола.

Если вы большой фанат кофе и предпочитаете зерна, полезно будет знать, что любимый напиток можно самостоятельно очистить от кафестола. Попробуйте фильтр-кофе — его готовят методом однократного пролива горячей воды через фильтр, на который насыпают молотый кофе. При приготовлении напитка в турке просто не оставляйте его вариться слишком долго, так как чем дольше вода соприкасается с зернами, тем больше в нем будет кафестола.