„К письму был приложен список женщин, с которыми он мне изменял“. Истории жителей Эстонии о том, как им разбивали сердца

„Я неожиданно быстро влюбилась по уши в парня, с которым начали близко общаться в Instagram. Если поначалу я не обращала внимания на посылаемые им запросы добавить в друзья, сердечки и огоньки, то примерно через месяц или около того он все же начал меня интересовать. Вскоре общение перешло от сообщений к чату в Facebook. Вскоре мы уже разговаривали днями напролет. Поскольку мы работаем в одной сфере, оказалось, что мы занимались вместе одним и тем же проектом. Он как раз много путешествовал по работе, и я, как его девушка по переписке, была с ним на связи благодаря телефону и интернету. Он был последним человеком, с кем я разговаривала перед тем, как уснуть. Когда я просыпалась, то обычно видела, что он уже отправил мне приветственное сообщение.

После месяца такого общения мы наконец нашли время, чтобы сходить куда-нибудь вместе. К тому времени мы уже рассказали друг другу о работе, взглядах на мир, желаниях, вплоть до того, сколько детей каждый из нас хочет. Хотя мы и не говорили, что это могли бы быть наши общие дети, я была на седьмом небе от счастья, когда он сказал, что торопиться некуда, но можно было бы создать семью уже в ближайшее время. У меня сложилось впечатление, что он ищет серьезных отношений. На первом свидании он сводил меня в ресторан, принес цветы, оплатил счет. Уже на следующий день мы снова были вместе. Мы были полностью поглощены друг другом. По крайней мере, мне так показалось. Одна сомнительная фраза все же засела у меня в голове. Когда мы первый раз попрощались и разошлись, он сразу же написал, что мы могли бы держать все это при себе и посмотреть, что из этого выйдет. Немного странная оговорка. Я действительно не собиралась пока обновлять статус отношений в Facebook.