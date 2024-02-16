„К письму был приложен список женщин, с которыми он мне изменял“. Истории жителей Эстонии о том, как им разбивали сердца(3)
День святого Валентина обычно полон цветов и шоколада. Однако если сердце разбито, вид чужих букетов и осознание того, что вам никто розы не подарит, может навеять грусть, заставить вспомнить о бывшем ухажере и расставании с ним. Вы не первая и, к сожалению, не последняя, чье сердце было разбито на миллион осколков. Журнал Anne & Stiil собрал горькие и печальные истории расставания пяти жителей Эстонии.
„Я неожиданно быстро влюбилась по уши в парня, с которым начали близко общаться в Instagram. Если поначалу я не обращала внимания на посылаемые им запросы добавить в друзья, сердечки и огоньки, то примерно через месяц или около того он все же начал меня интересовать. Вскоре общение перешло от сообщений к чату в Facebook. Вскоре мы уже разговаривали днями напролет. Поскольку мы работаем в одной сфере, оказалось, что мы занимались вместе одним и тем же проектом. Он как раз много путешествовал по работе, и я, как его девушка по переписке, была с ним на связи благодаря телефону и интернету. Он был последним человеком, с кем я разговаривала перед тем, как уснуть. Когда я просыпалась, то обычно видела, что он уже отправил мне приветственное сообщение.