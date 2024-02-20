Ученые доказали, что веганская диета усиливает либидо(1)
Исследователи из Стэнфордского университета установили, что у женщин, которые переходят на веганскую диету, уровень либидо повышается на 383%, пишет New York Post.
Шокирующие результаты были получены группой ученых в рамках комплексного исследования 22 пар однояйцевых близнецов, которые соблюдали установленный режим питания в течение восьми недель для съемок документального фильма о влиянии питания на организм, сообщает Super.
Так, у двух пар девушек-близнецов ученые замерили уровень либидо до начала эксперимента и на его финише. У всех девушек было зафиксировано заметное увеличение возбуждения, минимум на 212%.
Как именно веганская диета может вызвать резкое усиление возбуждения, не уточняется. Теперь исследователи планируют повторить эксперимент на мужчинах.