Ученые доказали, что веганская диета усиливает либидо

Шокирующие результаты были получены группой ученых в рамках комплексного исследования 22 пар однояйцевых близнецов, которые соблюдали установленный режим питания в течение восьми недель для съемок документального фильма о влиянии питания на организм, сообщает Super.

Так, у двух пар девушек-близнецов ученые замерили уровень либидо до начала эксперимента и на его финише. У всех девушек было зафиксировано заметное увеличение возбуждения, минимум на 212%.

Как именно веганская диета может вызвать резкое усиление возбуждения, не уточняется. Теперь исследователи планируют повторить эксперимент на мужчинах.