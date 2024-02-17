Влюбленность, страсть или любовь? Как понять, что у вас с партнером

Если вы чувствуете к человеку не просто симпатию, а нечто большее, возможно, речь идет о влюбленности или страсти. А если знакомы уже очень давно, можно говорить и любви.

Влюбленность — как съесть 10 пачек шоколадных конфет за раз

Влюбленность возникает на первом этапе знакомства, когда еще нет страсти и любви.

Это чувство проявляется в том, что вам хочется видеть и слышать объект вашей симпатии, вам интересно все, что с ним происходит, вы постоянно о нем думаете. Также вы чувствуете прилив сил и энергии, это как съесть 10 пачек шоколадных конфет за раз.

Страсть — про сексуальное влечение

Страсть — следующее проявление влюбленности. Если вы влюблены, но не возникает страсти, вы находитесь в позиции ребенка. Страсть — уже про сексуальное влечение, когда встречаются два человека, и они хотят быть ближе друг к другу. Это проявление зрелость и взрослости.

Также страсть может возникнуть без влюбленности и любви, тогда мы говорим просто о физическом влечении двух людей. И это тоже имеет место быть.

Любовь — полное принятие партнера

Любовь — это больше, чем влюбленность, она возникает, когда уже хорошо знаешь человека. В любви может быть и страсть, но в целом она не строится исключительно на физическом влечении, это нечто более глубокое.

Любовь — это принятие партнера таким, какой он есть, когда вы готовы подвинуть свое эго и претензии, чтобы близкому было хорошо и комфортно. Любовь невозможна без внутреннего роста, и в этом и есть счастье.

Как понять, что у вас с партнером?

Для того, чтобы точно определить, на какой стадии вы сейчас со своим партнером, задайте себе следующие вопросы:

Как давно вы знакомы?

Что вы чувствуете к своему партнеру?

Насколько вы эмоционально близки с партнером? Оцените ваши отношения от нуля до 10, где 0 — совсем не близки, а 10 — очень близки.

Чего вы хотите от ваших отношений?