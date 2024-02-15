Названа единственная польза крабовых палочек

Пользу не принесут и крабовые палочки из рыбы. В морепродуктах обычно много полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Однако к крабовым палочкам это не относится: во время обработки и промывок фарш рыбы теряет свои свойства.

Единственная польза крабовых палочек, состоит в том, что в них сравнительно мало калорий (95 на 100 граммов продукта), поэтому они подходят для соленого и вкусного перекуса при диетическом питании.

Есть крабовые палочки стоит не чаще одного раза в неделю, в идеале их следует сочетать с овощами.