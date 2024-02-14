14.02.2024, 11:20
История эстонского мужчины: „Когда она начала говорить подобные вещи дома, я понял, что нашим отношениям пришел конец“
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С Delfi Naistekas связался один мужчина, который хочет предупредить всех других мужчин о некоторых фразах, которые он заметил в своих предыдущих отношениях - когда дело дошло до них, отношения начали разваливаться.
„Я подумал, что должен написать об этом. Мне в будущем будет тоже полезно прочитать это, если я наступлю на те же грабли, и, возможно, у некоторых других мужчин сейчас такая же ситуация, когда они не уверены, продолжать ли им отношения или заканчивать. Из собственного опыта могу сказать следующее: если женщина продолжает отпускать следующие фразы на протяжении нескольких месяцев подряд, лучше от этого не станет, как бы вы ни старались - будет только хуже.