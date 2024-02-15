Эвелин Ильвес: в азиатских культурах женщин в период менопаузы уважают, они становятся духовными лидерами общин

Рассказывая в передаче о проблемах, связанных с менопаузой, Эвелин Ильвес отметила, что в западной культуре менопауза имеет гораздо более негативный оттенок, чем в некоторых других культурах. В местном культурном пространстве широко распространено убеждение, что с наступлением менопаузы ценность женщины снижается.

„В азиатских культурах женщин в период менопаузы уважают, они становятся духовными лидерами общин, потому что у них больше нет обязанности обзаводиться потомством, что было очень важно в жизни женщин на протяжении тысячелетий“, - объяснила Ильвес. „Женщины в период менопаузы вновь получают право жить только для себя, как это было до первой менструации. Женщина будто бы снова становится девочкой, она свободна. Я считаю, что это очень красивая трактовка“.

Ведущая также спросила у Ильвес, действительно ли у женщин начинают расти усы и увеличивается вес, когда они проходят через менопаузу, как принято считать в народе. „У некоторых это происходит - вероятно, тестостерона становится слишком много. Такое может случиться“, - подтвердила она.

Все же Ильвес добавила, что в современном обществе женщинам легко ухаживать за своей внешностью и менять ее по своему желанию. „Говорят даже, что 50 - это новые 30“, - сказала Ильвес. „С точки зрения организма это все же не так, менопауза все равно наступит, но поддерживать и корректировать свою внешность сегодня можно с помощью самых разных средств: лекарств, добавок, хирургии, различных процедур и технологических подходов“.