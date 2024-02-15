Как сделать своего питомца здоровым и счастливым?

Чем кормить собаку?

Рацион вашего питомца должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Белки составляют основу рациона собаки, так как они необходимы для формирования мышц и тканей. Хорошими источниками белка являются мясо, рыба и яйца.

Жиры нужны собаке не меньше, чем белки. Они дают питомцу энергию и помогают усваивать содержащиеся в корме витамины. Важно, чтобы в рационе вашей собаки был правильный баланс насыщенных и ненасыщенных жиров. Для хорошего самочувствия собакам также необходимы витамины и минералы. К ним относятся витамины A, D, E, K, кальций, фосфор и калий.

Углеводы также дают собакам энергию. Хорошими источниками углеводов являются злаки, фрукты и овощи. А знаете ли вы, что собаки переваривают углеводы лучше, чем их дикие предки — волки? Это результат адаптации, то есть одомашнивания собаки человеком. В итоге рацион собак стал все больше походить на человеческий.

Несмотря на то, что собака переваривает углеводы лучше, чем волк, они все равно могут стать причиной проблем. Аллергия на углеводы довольно часто встречается у собак в виде зуда, проблем с кожей и расстройств пищеварения. К распространенным аллергенам относятся пшеница, кукуруза и соя. Для обеспечения хорошего пищеварения важно, чтобы углеводы были предварительно правильно обработаны. Варка и кипячение расщепляют частицы крахмала, делая их более усваиваемыми для животного. Важно также в достаточной степени измельчать еду, так как легко пюрированная пища лучше переваривается.

Как кормить кота?

Сейчас самое время побаловать своего кота! По сравнению с собаками, коты более прихотливы, и подобрать для них подходящий корм может быть непросто. В то время как собаки охотно готовы попробовать все подряд, кошки более критично относятся к предлагаемой еде. Коты придерживаются своих привычек и часто предпочитают определенный вкус и знакомую текстуру.