Как сделать своего питомца здоровым и счастливым?
С Днем Cвятого Валентина! Вы уже придумали, чем удивить своего четвероногого друга? Февраль – месяц друзей, и Maxima вновь проводит Дни Питомцев, где каждый найдет все необходимое, чтобы побаловать своего питомца.
Чем кормить собаку?
Рацион вашего питомца должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Белки составляют основу рациона собаки, так как они необходимы для формирования мышц и тканей. Хорошими источниками белка являются мясо, рыба и яйца.
Жиры нужны собаке не меньше, чем белки. Они дают питомцу энергию и помогают усваивать содержащиеся в корме витамины. Важно, чтобы в рационе вашей собаки был правильный баланс насыщенных и ненасыщенных жиров. Для хорошего самочувствия собакам также необходимы витамины и минералы. К ним относятся витамины A, D, E, K, кальций, фосфор и калий.
Углеводы также дают собакам энергию. Хорошими источниками углеводов являются злаки, фрукты и овощи. А знаете ли вы, что собаки переваривают углеводы лучше, чем их дикие предки — волки? Это результат адаптации, то есть одомашнивания собаки человеком. В итоге рацион собак стал все больше походить на человеческий.
Несмотря на то, что собака переваривает углеводы лучше, чем волк, они все равно могут стать причиной проблем. Аллергия на углеводы довольно часто встречается у собак в виде зуда, проблем с кожей и расстройств пищеварения. К распространенным аллергенам относятся пшеница, кукуруза и соя. Для обеспечения хорошего пищеварения важно, чтобы углеводы были предварительно правильно обработаны. Варка и кипячение расщепляют частицы крахмала, делая их более усваиваемыми для животного. Важно также в достаточной степени измельчать еду, так как легко пюрированная пища лучше переваривается.
Как кормить кота?
Сейчас самое время побаловать своего кота! По сравнению с собаками, коты более прихотливы, и подобрать для них подходящий корм может быть непросто. В то время как собаки охотно готовы попробовать все подряд, кошки более критично относятся к предлагаемой еде. Коты придерживаются своих привычек и часто предпочитают определенный вкус и знакомую текстуру.
Новый корм может вызвать у кота чувство неуверенности и даже привести к отказу от пищи. Поэтому мы часто думаем, что коты гордые, заносчивые и не любят никакой еды. На самом деле это связано с консервативностью котов и ранним формированием вкусовых предпочтений. Рацион кошечки напрямую влияет на будущие привычки питания ее потомства.
Важно приучать котят к разнообразной пище с раннего возраста. Это поможет им смело попробовать новые вкусы и в будущем быть более восприимчивыми к различным угощениям. Один интересный факт: кошки предпочитают чуть теплую пищу. Поэтому консервы для кошек следует хранить в кухонном шкафу, а не в холодильнике.
Коты – плотоядные звери, то есть им необходимы животные белки и жиры в рационе. Им не суждено стать вегетарианцами и тем более веганами. Хотя некоторые коты иногда любят фрукты и овощи, основной их рацион неизменно составляют продукты животного происхождения. Мясо и рыба отлично подходят для них. Однако, в отличие от собак, котам требуется гораздо меньше углеводов – всего около 2–5% от их рациона.
Помимо белков и жиров, коту для хорошего самочувствия необходимы витамины и минералы. Особенно важен таурин, который не может вырабатываться организмом кошки. Таурин способствует укреплению сердца, регулирует кровяное давление, обеспечивает хорошее зрение и развитие мозга, улучшает память и когнитивные способности питомца. Таурин особенно необходим пожилым кошкам, у которых повышен риск возникновения проблем с сердцем.
Теперь вы знаете, что должен есть ваш очаровательный питомец, чтобы он оставался сильным, здоровым и счастливым. Готовые кормы для собак и котов, продаваемые в Maxima, уже содержат сбалансированное сочетание всех необходимых питательных веществ. Просто выберите в магазине корм, который нравится вашему питомцу, и не забудьте про особые лакомства!
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