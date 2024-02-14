Может ли кофе натощак испортить весь день?

Многие люди не могут представить себе начало дня без чашки кофе. Это священный ритуал, который нельзя пропускать. Не только потому, что кофе помогает проснуться. Дело еще и в самом процессе — звуке чайника или кофеварки, запахе кофе, медленном потягивании напитка. Часто утренний кофе оказывается даже важнее завтрака. Он откладывается на потом. И в итоге мы потягиваем горячий напиток на голодный желудок...

В TikTok все чаще говорят о вреде употребления кофе и других напитков с кофеином перед завтраком. Тем временем находятся люди, которые настаивают на том, что утро без кофе невозможно. Оказывается, все правы, ведь влияние кофеина на организм у каждого человека разное: если одни могут чувствовать себя после кофе некомфортно, то у других не будет никакой реакции.