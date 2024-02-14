Красота и здоровье
14.02.2024, 07:20

Может ли кофе натощак испортить весь день?

 
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ФОТО: djile | Shutterstock

Начинать день с одного лишь кофе? В социальных сетях ведутся споры о вреде этой привычки. Одни не представляют своего утра без этого бодрящего напитка, другие убеждены, что пить его натощак не стоит. Как же дела обстоят на самом деле? Действительно ли это так вредно для здоровья? Разбирается Delfi.lv.

Многие люди не могут представить себе начало дня без чашки кофе. Это священный ритуал, который нельзя пропускать. Не только потому, что кофе помогает проснуться. Дело еще и в самом процессе — звуке чайника или кофеварки, запахе кофе, медленном потягивании напитка. Часто утренний кофе оказывается даже важнее завтрака. Он откладывается на потом. И в итоге мы потягиваем горячий напиток на голодный желудок...

В TikTok все чаще говорят о вреде употребления кофе и других напитков с кофеином перед завтраком. Тем временем находятся люди, которые настаивают на том, что утро без кофе невозможно. Оказывается, все правы, ведь влияние кофеина на организм у каждого человека разное: если одни могут чувствовать себя после кофе некомфортно, то у других не будет никакой реакции.

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