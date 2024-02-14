14.02.2024, 07:20
Может ли кофе натощак испортить весь день?
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Начинать день с одного лишь кофе? В социальных сетях ведутся споры о вреде этой привычки. Одни не представляют своего утра без этого бодрящего напитка, другие убеждены, что пить его натощак не стоит. Как же дела обстоят на самом деле? Действительно ли это так вредно для здоровья? Разбирается Delfi.lv.
Многие люди не могут представить себе начало дня без чашки кофе. Это священный ритуал, который нельзя пропускать. Не только потому, что кофе помогает проснуться. Дело еще и в самом процессе — звуке чайника или кофеварки, запахе кофе, медленном потягивании напитка. Часто утренний кофе оказывается даже важнее завтрака. Он откладывается на потом. И в итоге мы потягиваем горячий напиток на голодный желудок...