8 книг-валентинок для Дня всех Влюбленных

Сара Джио, „Из Лондона с любовью“

Валентина получает в наследство от матери дом в Лондоне. Их отношения давно разладились, однако девушка все равно отправляется в поездку. В Лондоне Валентине открывается совершенно другая сторона жизни матери, о которой она и не подозревала.

Мариана Запата, „Виннипегская стена и я“

Он — знаменитый футболист. Она — его ассистент. За два года легендарный Эйден Грейвс едва ли заговорил с Ванессой, но тогда почему после ее увольнения именно он оказался на пороге ее дома с очень странным предложением?..

Тара Девитт, „Все сложно“

Два стендапера, большой тур и фейковые отношения. Все начиналось забавно, но вскоре молодым людям стало не до смеха. И когда у комиков кончатся все шутки, на сцену выйдет судьба.

Карина Шнелль, „Когда наступает ночь“

Уиллу казалось, что он продумал будущее с его девушкой, Лив, на годы вперед. Но Лив бросает его и отправляется в кругосветку! Годы спустя они встречаются вновь. У Лив есть другой, но, кажется, она так и не разлюбила Уилла…

Ава Хоуп, „Сэйв“

Ромео и Джульетта из мира спорта: Эмили — администратор „Ракет“, а Меттью — вратарь „Пингвинов“. Они встретились в День Святого Валентина, но смогут ли сохранить свои отношения?

Ана Шерри, „Я подарю тебе крылья“

Капитан небесного судна Даниэль Фернандес Торрес честно пытался забыть гордую карьеристку Оливию Паркер, но, вернувшись, понял, что это не в его власти. Оливия же всегда на первое место ставила работу, однако аварийная ситуация с шасси заставит ее пересмотреть свои приоритеты.

Сарина Боуэн, „Год наших тайн“

Бриджер был звездой хоккейной команды, но после семейной трагедии все сильно изменилась. Теперь его день полностью расписан, а в комнате общежития прячется младшая сестра. Но когда Бриджер встречает Скарлетт, он понимает, что в его жизни появилась тайна, которую ему нужно раскрыть и защитить.

Кэрол Кирквуд, „Под луной Греции“

Шона Джексон — актриса и светская львица. После громкого скандала она возвращается на греческий остров, где когда-то ее жизнь сильно изменилась. Воспоминания событий двадцатилетней давности окружают ее за каждым поворотом, Сможет ли Шона снова сбежать от них?