Спа, экстрим и другие идеи, как провести День всех влюбленных незабываемо

14 февраля дома — это не скучно!

Мы привыкли считать, что праздновать День всех влюбленных дома — скучно, однако это не так. Помимо вкусного ужина можно устроить второй половинке квест по нахождению заветного подарка. Это не только поможет сблизиться, но и добавит новых красок в отношения.

Романтический пикник-экскурсия

Наилучшим решением будет выбрать место, которое объединяет вас: там прошло первое свидание, первый поцелуй или вы просто любите там уединяться. Заранее подготовьте информацию об этом месте: можно пофантазировать или найти какие-то действительно правдивые факты, если место историческое. Сделайте мини-закуски, возьмите вкусные напитки и отправляйтесь туда!

День экстрима и ярких эмоций

Сейчас самое время, чтобы попробовать что-то новое вместе с любимым человеком: покатайтесь на сноубордах, горных лыжах или квадроциклах по заснеженному лесу. Такой сюрприз навсегда запомнится вашей второй половинке, а яркие эмоции украсят праздник.

Окунитесь в детство

Устройте вечер просмотра ваших любимых мультфильмов из детства. Обязательно купите вкусности, которые помогут воссоздать атмосферу того времени, также можно попробовать вспомнить настольные игры вашего детства и самим изготовить их.

Мастер-классы — это всегда увлекательно

Не забывайте о том, что можно провести День Святого Валентина с пользой и удовольствием, вместе изготавливая что-то. Например, отличным вариантом станет совместный мастер-класс в гончарной мастерской. Вы сможете сделать памятные изделия из глины, а позже раскрасить их. Всегда приятно, когда о празднике остается какое-то напоминание.

СПА на двоих

Все любят качественный отдых и расслабление, а массаж — это вообще отдельная история! Организуйте поход в СПА на двоих, добавьте к процедурам ароматерапию.

Визуализируйте свое будущее вместе

Проведите День всех влюбленных с пользой: вместе вырежьте из журналов понравившиеся объекты и разместите их на большом ватмане. Получившуюся картину можно повесить на видное место, это не только добавит уюта в ваш дом, но и сделает будущее вашей мечты ближе.