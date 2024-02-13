Названа ягода, которую нужно есть почти всем

Специалист также подчеркнула, что ягода поможет в профилактике рака и снижении воспалений.

Мисникова заявила, что многие недооценивают бруснику, хотя она крайне полезна для человека в целом спектре проблем со здоровьем. Так, ягода оказывает противовоспалительное, антимикробное, противораковое и нейропротекторное действие.

Поскольку вкус ягоды может понравиться не всем, диетолог рекомендовала добавлять ее в различные блюда, например в каши или десерты.

„Брусника богата полифенолами, такими как антоцианы. В ней много витаминов (A, B1, B2, B3, C и другими), что немаловажно в сезон простуд. Ягода содержит несколько биоактивных соединений, включая фенольные антиоксиданты, такие как арбутин, катехин, антоцианидины и процианидины, фенольные кислоты“, — пояснила специалист.