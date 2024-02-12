Чего боятся женщины и мужчины перед сексом: как справиться со страхами

Я ПЛОХАЯ ЛЮБОВНИЦА

Очень распространенный страх среди представительниц прекрасной половины человечества. Женщины насмотрелись в „интернетах“ на горячих жриц любви, которые умеют показывать различные выкрутасы в постели, могут загнуть натренированное тело в нетривиальную позу и так далее. На этом фоне девушки начинают комплексовать.

Как избавиться от страха

Запомните, если мужчина не сбежал от вас после первой ночи, значит его интересует нечто большее, чем постельные утехи. Кроме того, молодые люди обычно более раскованы и вполне могут попросить у вас сделать то, что приносит им удовольствие. Если чувствуете неуверенность, отдайтесь в руки мужчины, как удовлетворить себя, он точно знает. Главное, чтобы и о вас не забыл.

Я ВЫГЛЯЖУ НЕСЕКСУАЛЬНО

Близость – это порыв чувств, который часто может настигнуть внезапно. В такой ситуации многие женщины начинают думать о посторонней ерунде. Например, что вместо эротического кружевного белья, на них хлопковые трусики с Микки-Маусом, или они не успели вымыть голову, или недавно полакомились салатом с чесноком. Все это может привести женщину в полуистеричное состояние, и ни о каком экстазе для двоих уже речь не идет.

Как избавиться от страха

Семейный психолог Татьяна Щурбина советует довериться опыту мужчин. Они в голос заявляют, что белье в любовных играх предназначено не для того, чтобы его разглядывать, а чтобы страстно сорвать во время жаркого порыва и бросить на пол. Будьте уверены, что в момент полового возбуждения мужчина в последнюю очередь думает о том, как лежат ваши локоны. Хотя, разумеется, всегда нужно помнить о гигиене.

У МЕНЯ НЕКРАСИВОЕ ТЕЛО