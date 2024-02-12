Оригинальные подарки мужчине к 14 февраля, от которых он будет в восторге

Фотосессия

Здесь стоит оговориться, что не все мужчины любят публичность, а потому заранее уточните, не будет ли он против, если вы планируете поделиться фото в своих аккаунтах в соцсетях. В любом случае, снимки вы можете распечатать только для вас двоих. Игорь: „Не думайте, что совместная фотосессия — баловство. На самом деле подобный опыт помогает сблизиться эмоционально, что важно для любой пары“.

Подарок своими руками

Если вы знаете, что любит ваш мужчина, вам будет проще придумать и успеть сделать такой сюрприз. Психолог: „Даже если у партнера нет четких хобби, сделайте полезную или милую вещицу, которая будет напоминать о вас. Кружки с индивидуальным принтом или мыло ручной работы с намеком о вашем присутствии будут прекрасным вариантом“.

Машина на радиоуправлении

Да-да, даже самый брутальный мужчина не сможет остаться равнодушным к такому подарку, как бы ни пытался себя сдерживать в вашем присутствии. Сегодня существует огромный ряд моделей игрушек для любого возраста, в том числе и для взрослых мальчиков. Игорь: „Ни один мужчина до конца не выходит из детства. Ваш подарок будет триггером для вызволения его внутреннего ребенка“.

Набор для ухода за волосами и бородой

Мужчина, который активно следит за внешним видом и тем более носит бороду, не останется равнодушным к уходовому подарку. Игорь: „Не все женщины догадываются, как сложно добиться красивой бороды. Для мужчин волосы и борода имеют большое значение — для многих это символ здоровья и привлекательности“. Кстати, вы легко сможете найти подарочный набор в красивой упаковке. Мужчина тоже хочет, чтобы его баловали.