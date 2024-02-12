Красота и здоровье
12.02.2024, 07:40

Врач назвала худшие продукты для завтрака

 
1062875051
1062875051
ФОТО: Tatiana Bralnina | Shutterstock

Большой проблемой для здоровья человека являются обезжиренные продукты. Они не только ведут к повышению уровня холестерина, но и могут стать провокаторами для появления серьезных патологий в организме. Об этом рассказала врач Ольга Лушникова, сообщает „Рамблер“.

По ее словам, нужно быть предельно аккуратными с едой, в которой жирность понижена, так как жиры играют важную роль в процессе всасывания и синтеза жирорастворимых витаминов. Также они являются источником „правильного“ холестерина, который необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности. Если полностью исключить жиры из рациона, то организм начнет производить холестерин самостоятельно, зачастую в избытке, пояснила медик.

„Обезжиренный рацион — причина большого количества проблем с настроением, иммунитетом, либидо и фертильностью“, — предупредила Лушникова.

Самым худшим продуктом для завтрака является масло с пониженной жирностью, потому что в нем содержатся гидрогенизированные растительные жиры с трансжирами. Они приводят к появлению онкологии, также появляется риск развития атеросклероза.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии