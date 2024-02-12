Врач назвала худшие продукты для завтрака

По ее словам, нужно быть предельно аккуратными с едой, в которой жирность понижена, так как жиры играют важную роль в процессе всасывания и синтеза жирорастворимых витаминов. Также они являются источником „правильного“ холестерина, который необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности. Если полностью исключить жиры из рациона, то организм начнет производить холестерин самостоятельно, зачастую в избытке, пояснила медик.