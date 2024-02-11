Как получить больше удовольствия от секса: простой секрет

Как считают специалисты, статья которых была опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior, чем сильнее любовники стараются выразить друг другу свою любовь и близость, тем счастливее они себя ощущают.

Исследование

Свои выводы авторы исследования сделали, опросив свыше трехсот человек, состоящих в романтических отношениях. Участников спрашивали:

сколько времени они обычно уделяют предварительным ласкам, половому акту, последующему любовному общению;

как часто они вообще выражают свою любовь друг к другу;

насколько они удовлетворены своими отношениями и сексуальной жизнью.

Во втором этапе исследования принимала участие 101 пара. Партнеры ежедневно в течение трех недель отчитывались о своем сексуальном и интимном общении друг с другом. Спустя три месяца участников опросили по поводу их удовлетворенности отношениями и сексом.

Результат

Анализ собранных данных показал, что чем больше времени партнеры уделяют ласкам, общению, выражению своей любви и привязанности после полового акта, тем больше удовлетворения они испытывают относительно своей сексуальной жизни и отношений. Причем это касается и женщин, и мужчин.

Вывод

Таким образом, если вы хотите углубить эмоциональную связь с партнером, получить больше удовольствия от секса с ним, то лучше всего не отстраняться сразу после полового акта друг от друга, а подольше полежать в объятиях и дать почувствовать ей или ему свою любовь.