Как получить больше удовольствия от секса: простой секрет(4)
Что вы обычно делаете сразу после секса? Продолжаете общаться, обниматься, целоваться или засыпаете, проверяете телефон, идете на кухню за едой и напитками? От этого во многом зависит, какое впечатление останется у вас о половом акте, пишет Psychologies.
Как считают специалисты, статья которых была опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior, чем сильнее любовники стараются выразить друг другу свою любовь и близость, тем счастливее они себя ощущают.
Исследование
Свои выводы авторы исследования сделали, опросив свыше трехсот человек, состоящих в романтических отношениях. Участников спрашивали:
сколько времени они обычно уделяют предварительным ласкам, половому акту, последующему любовному общению;
как часто они вообще выражают свою любовь друг к другу;
насколько они удовлетворены своими отношениями и сексуальной жизнью.
Во втором этапе исследования принимала участие 101 пара. Партнеры ежедневно в течение трех недель отчитывались о своем сексуальном и интимном общении друг с другом. Спустя три месяца участников опросили по поводу их удовлетворенности отношениями и сексом.
Результат
Анализ собранных данных показал, что чем больше времени партнеры уделяют ласкам, общению, выражению своей любви и привязанности после полового акта, тем больше удовлетворения они испытывают относительно своей сексуальной жизни и отношений. Причем это касается и женщин, и мужчин.
Вывод
Таким образом, если вы хотите углубить эмоциональную связь с партнером, получить больше удовольствия от секса с ним, то лучше всего не отстраняться сразу после полового акта друг от друга, а подольше полежать в объятиях и дать почувствовать ей или ему свою любовь.