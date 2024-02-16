Замасливание пупка: что это и почему такой массаж нужен каждой

Не секрет, что массажи являются главными помощниками в борьбе за идеальную фигуру. Плавные движения ускоряют движения лимфы, тем самым подгоняя обменные процессы и ликвидируя застой жидкости. Благодаря этому происходит насыщение организма кислородом, которое, в свою очередь, способствует сжиганию жира.

Но зачастую массаж всего тела может заменить один простой секрет из восточной медицины. Итак, вы когда-нибудь слышали о замасливании пупка? Этот метод приобрел огромную популярность среди женщин по всему миру благодаря своей легкости и эффективности, которую не нужно долго ждать.

Дело в том, что масла и кремы, проникая через кожу в область пупка, оказывают положительное влияние на многие процессы в организме — улучшают работу пищеварительной системы и ускоряют метаболизм. Все это позволяет не только расставаться с лишними килограммами, но и наслаждаться прекрасным самочувствием. Тем не менее эта экзотическая процедура не является панацеей, а может стать лишь дополнением на вашем пути к стройной фигуре.

Так, одна из пользовательниц популярной социальной сети поделилась, что регулярные массажи околопупочной области помогли ей сбросить 4 кг всего за семь дней! Женщина отметила, что, помимо всего прочего, у нее также улучшилось настроение и стало больше энергии.

Несомненное преимущество замасливания состоит в том, что этот процесс не требует особенных усилий и большого количества времени. Все, что вам понадобится, это запастись баночкой масла или крема, и приступить к массажу. В положении лежа нанесите несколько капель средства в пупочную ямку и начните делать круговые движения пальцами по часовой стрелке. То, как часто нужно повторять процедуру, зависит от ваших предпочтений. Как правило, промасливание пупка может проводиться от двух до трех раз в неделю.

Выбирая продукт-помощник, эксперты восточной медицины советуют обращать внимание на качественные составы. Органические масла без искусственных добавок и лишних ингредиентов станут самым лучшим вариантом. Многие уверяют, что для промасливания пупка лучшего всего подходят касторовое, кокосовое масло, а также авокадо. Они содержат множество полезных веществ: витамины А и Е, а также минералы и антиоксиданты.