Филлеры для лица: мифы, о которых все должны знать
Филлер на основе гиалуроновой кислоты не является чем-то новым — фактически, он был изобретен более 30 лет назад. Однако современные стандарты красоты и тенденции пластической хирургии сделали его более распространенным, чем когда-либо. Конечно, каждый из нас должен делать то, что позволяет чувствовать себя лучше всего — и выглядеть моложе. Но в связи со всей этой шумихой важно иметь правильное представление о том, что делают эти филлеры и кому следует дважды подумать о них, пишет Womanhit.
Миф: филлер держится максимум несколько лет
Общий срок действия филлера на основе гиалуроновой кислоты составляет от шести месяцев до нескольких лет. По этой причине многие люди чувствуют себя комфортно, когда приступают к процедуре. Все быстро пройдет, верно?
„Ну, не совсем так. У некоторых людей филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут продержаться до 12 лет после введения. Да, если филлер продержится дольше, чем вы хотите, у вас есть возможность его рассосать, но этот способ тоже не так прост, как кажется“, — предостерегает косметолог Ирина Головина.
Миф: вы можете легко рассосать филлер без последствий
Дерматологи и пластические хирурги используют фермент под названием гиалуронидаза для расщепления филлера. Но в чем загвоздка? „Фермент никак не может отличить филлер от собственной гиалуроновой кислоты, поэтому просто растворяет ее всю“, — говорит Ирина.
К сожалению, „может пройти несколько месяцев, прежде чем уровень собственной гиалуроновой кислоты в организме вернется к норме“, — добавляет она, что может привести к появлению неровностей и сухости.
Гиалуроновая кислота играет огромную роль в здоровье кожи — она помогает сохранить контур лица упругим, текстуру кожи гладкой и глубоко увлажненной. С возрастом кожа естественным образом теряет гиалуроновую кислоту, что является одной из причин того, что со временем она часто становится сухой.
Ирина говорит: „Вы можете принимать гиалуроновую кислоту в виде добавок, чтобы поддержать ее синтез в период спада (учитывая, что к 50 годам у нас остается примерно половина изначальных запасов). Тем не менее, более значительные потери в результате искусственного рассасывания филлеров могут оказаться нелегкой задачей даже при наличии добавок“.
Миф: все реагируют на филлеры одинаково
Учитывая распространенность филлеров у моделей и знаменитостей, которые в 65 лет выглядят на 25, легко предположить, что филлеры — это универсальное решение. Однако косметолог Головина предупреждает, что некоторые люди могут отреагировать на него значительным отеком.
Поскольку гиалуроновая кислота является увлажнителем, она притягивает воду к месту инъекции. „Это одна из причин, по которой лицо может выглядеть довольно неестественным и отекшим у некоторых людей, особенно если было введено слишком много филлера или инъекции ставили неправильно“, — говорит эксперт.
Будьте еще более осторожны, если вы и так постоянно принимаете средства для снятия отечности. „Если у вас и без того сильно опухают веки, когда вы просыпаетесь утром, то, возможно, филлеры — это не лучшая идея для вас“, — отмечает она.
Ниже приведены несколько способов поддержать упругую кожу без филлеров, если вы предпочитаете обойтись без них.
Глубоко увлажняйте кожу: приоритет отдавайте увлажнению как внутри, так и снаружи. Наносите сыворотки, кремы и масла, чтобы защитить кожу от потери влаги и преждевременного провисания или образования морщин.
Отдавайте предпочтение белку: рацион, богатый белком, помогает поддерживать упругую и подтянутую кожу изнутри.
Попробуйте сыворотку с ретинолом или обновите свой текущий уход: ретинол утолщает нижние слои кожи, одновременно истончая верхний слой (роговой), что создает эффект сияния.