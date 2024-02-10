Филлеры для лица: мифы, о которых все должны знать

Миф: филлер держится максимум несколько лет

Общий срок действия филлера на основе гиалуроновой кислоты составляет от шести месяцев до нескольких лет. По этой причине многие люди чувствуют себя комфортно, когда приступают к процедуре. Все быстро пройдет, верно?

„Ну, не совсем так. У некоторых людей филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут продержаться до 12 лет после введения. Да, если филлер продержится дольше, чем вы хотите, у вас есть возможность его рассосать, но этот способ тоже не так прост, как кажется“, — предостерегает косметолог Ирина Головина.

Миф: вы можете легко рассосать филлер без последствий

Дерматологи и пластические хирурги используют фермент под названием гиалуронидаза для расщепления филлера. Но в чем загвоздка? „Фермент никак не может отличить филлер от собственной гиалуроновой кислоты, поэтому просто растворяет ее всю“, — говорит Ирина.

К сожалению, „может пройти несколько месяцев, прежде чем уровень собственной гиалуроновой кислоты в организме вернется к норме“, — добавляет она, что может привести к появлению неровностей и сухости.

Гиалуроновая кислота играет огромную роль в здоровье кожи — она помогает сохранить контур лица упругим, текстуру кожи гладкой и глубоко увлажненной. С возрастом кожа естественным образом теряет гиалуроновую кислоту, что является одной из причин того, что со временем она часто становится сухой.

Ирина говорит: „Вы можете принимать гиалуроновую кислоту в виде добавок, чтобы поддержать ее синтез в период спада (учитывая, что к 50 годам у нас остается примерно половина изначальных запасов). Тем не менее, более значительные потери в результате искусственного рассасывания филлеров могут оказаться нелегкой задачей даже при наличии добавок“.

Миф: все реагируют на филлеры одинаково