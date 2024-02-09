ФОТО | Реки шампанского и сказочное шоу! Ювелирный магазин Goldtime отметил 25-летие яркой вечеринкой

На этот раз вместо красной ковровой дорожки в атриуме торгового центра Viru была расстелена синяя, а сам вечер был окрашен в таинственно-темные тона зимнего ночного сна. Струящиеся вечерние платья и атмосфера праздника в воздухе - эмоции на всю ночь!

Вечер чудес открылся эффектной арией Моцарта „Царица ночи“ в исполнении несравненной Элины Нечаевой. Алика Милова, которая на прошлой неделе получила пять наград на престижной премии Estonian Music Awards 2024, также вышла на сцену и исполнила свой хит с „Евровидения“. Затем уже Стиг Ряста подарил гостям завораживающее акустическое шоу.

Гости могли своими глазами увидеть, как формируется настоящее чудо земли - драгоценные камни полировали прямо на месте. Шампанское лилось рекой, и гости были под впечатлением до глубокой ночи. Смотрите, как прошел праздник!