События
09.02.2024, 13:32

ФОТО | Реки шампанского и сказочное шоу! Ювелирный магазин Goldtime отметил 25-летие яркой вечеринкой

 
Goldtime 25 Gala Viru Keskuses
Goldtime 25 Gala Viru Keskuses
ФОТО: Kalev Lilleorg

В атриуме Viru Keskus на один вечер можно было погрузиться в сказочный мир! 8 февраля ювелирный магазин Goldtime отметил четверть века своей деятельности.

На этот раз вместо красной ковровой дорожки в атриуме торгового центра Viru была расстелена синяя, а сам вечер был окрашен в таинственно-темные тона зимнего ночного сна. Струящиеся вечерние платья и атмосфера праздника в воздухе - эмоции на всю ночь!

Вечер чудес открылся эффектной арией Моцарта „Царица ночи“ в исполнении несравненной Элины Нечаевой. Алика Милова, которая на прошлой неделе получила пять наград на престижной премии Estonian Music Awards 2024, также вышла на сцену и исполнила свой хит с „Евровидения“. Затем уже Стиг Ряста подарил гостям завораживающее акустическое шоу.

Гости могли своими глазами увидеть, как формируется настоящее чудо земли - драгоценные камни полировали прямо на месте. Шампанское лилось рекой, и гости были под впечатлением до глубокой ночи. Смотрите, как прошел праздник!

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