Эндокринолог рассказала, в какое время нужно завтракать, чтобы избежать сахарного диабета

Эндокринолог Зухра Павлова, например, рассказала, что идеальное время для утреннего приема пищи — до восьми утра. Риск сахарного диабета в таком случае сокращается примерно на 59%. Это выяснили ученые из Барселонского института глобального здравоохранения. Около семи лет они наблюдали за образом жизни и состоянием здоровья более 103 тысяч добровольцев, значительная часть из которых были женщинами (79%).

За время исследования диабет второго типа выявили у 963 человек. Диагноз гораздо чаще ставили участникам, у которых первый прием пищи был после девяти утра, по сравнению с теми, кто завтракал раньше.

„Причина, вероятно, кроется в наших биологических часиках (циркадных ритмах)“, — комментирует научные данные доктор Павлова. „Согласно им, человек должен есть сразу после пробуждения. Если отложить первый прием пищи, то организму станет сложнее контролировать уровни глюкозы, инсулина и липидов“, — пояснила эксперт.

Зухра Павлова напомнила, что завтрак непременно должен быть сытным и включать жиры, белки и углеводы. Перед едой полезно выпить стакан теплой воды, а кофе лучше насладиться через час после трапезы.