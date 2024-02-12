Huawei Matebook D 16: мощный и качественный ноутбук

Тот, кто ищет высокопроизводительный ноутбук, часто оказываются пользователем внушительных и тяжелых лэптопов. Тем же, кто хочет пользоваться легким ноутбуком, часто приходится идти на компромисс по части размера экрана и соглашаться с ограниченной функциональностью. Чтобы пользователям не приходилось идти на подобные компромиссы, компания Huawei выпустила обновленную модель ноутбука Matebook D 16.

„В новом Matebook D 16 основное внимание уделяется функциональности и высокоуровневым техническим характеристикам, но в то же время модель остается легкой и элегантной“, — представляет новый ноутбук эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Тонкое и легкое смарт-устройство Matebook D 16 теперь обладает значительно большей мощностью, поэтому пользователи даже в движении могут выполнять как типичные, так и емкие по производительности задачи. „Это стало возможным благодаря процессору компьютера и функциям Performance Mode и Super Turbo. Для оптимизации производительности компьютер также оснащен технологией Dual Shark Fin Fan — эта двухлопастная технология охлаждения регулирует рассеивание тепла вокруг ноутбука, повышая эффективность его работы и предотвращая зависания устройства, особенно при работе с большими файлами“, — объясняет Мишина.

Смарт-решения в компактном ноутбуке

Новая модель ноутбука также унаследовала дизайн экрана FullView семейства Matebook — он имеет 16-дюймовый экран, но весит так же мало, как стандартная 15-дюймовая модель. Это особенно полезно для профессионалов в творческих направлениях, которым требуется расширенный обзор и полноэкранное пространство для создания контента или редактирования мультимедиа.

Решение Super Device стало стандартом для новейших продуктов Huawei, что позволяет быстро подключать ноутбук к другим устройствам. „С его помощью, например, можно превратить планшет в дополнительный экран для ноутбука или подключить смартфон для установки файлов“, — объясняет Мишина.