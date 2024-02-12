Huawei Matebook D 16: мощный и качественный ноутбук
Поиск идеального ноутбука для пользователя часто заканчивается компромиссами. Теперь компания Huawei представила новый ноутбук, который предлагает пользователям высококачественную функциональность, а также он оснащен большим экраном и обладает внушительной мощностью, при этом имея вес всего 1,68 кг.
Тот, кто ищет высокопроизводительный ноутбук, часто оказываются пользователем внушительных и тяжелых лэптопов. Тем же, кто хочет пользоваться легким ноутбуком, часто приходится идти на компромисс по части размера экрана и соглашаться с ограниченной функциональностью. Чтобы пользователям не приходилось идти на подобные компромиссы, компания Huawei выпустила обновленную модель ноутбука Matebook D 16.
„В новом Matebook D 16 основное внимание уделяется функциональности и высокоуровневым техническим характеристикам, но в то же время модель остается легкой и элегантной“, — представляет новый ноутбук эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Тонкое и легкое смарт-устройство Matebook D 16 теперь обладает значительно большей мощностью, поэтому пользователи даже в движении могут выполнять как типичные, так и емкие по производительности задачи. „Это стало возможным благодаря процессору компьютера и функциям Performance Mode и Super Turbo. Для оптимизации производительности компьютер также оснащен технологией Dual Shark Fin Fan — эта двухлопастная технология охлаждения регулирует рассеивание тепла вокруг ноутбука, повышая эффективность его работы и предотвращая зависания устройства, особенно при работе с большими файлами“, — объясняет Мишина.
Смарт-решения в компактном ноутбуке
Новая модель ноутбука также унаследовала дизайн экрана FullView семейства Matebook — он имеет 16-дюймовый экран, но весит так же мало, как стандартная 15-дюймовая модель. Это особенно полезно для профессионалов в творческих направлениях, которым требуется расширенный обзор и полноэкранное пространство для создания контента или редактирования мультимедиа.
Решение Super Device стало стандартом для новейших продуктов Huawei, что позволяет быстро подключать ноутбук к другим устройствам. „С его помощью, например, можно превратить планшет в дополнительный экран для ноутбука или подключить смартфон для установки файлов“, — объясняет Мишина.
Matebook D 16 был разработан с учетом рабочих привычек и образа жизни современных людей — ведь часто необходимо брать ноутбук с собой и работать в дороге. Кроме того, рабочие видеоконференции хорошего качества приходится проводить в самых разных условиях.
„Новый ноутбук оснащен смарт-решениями для видеоконференций – такими как фоновый искусственный интеллект, FollowCam и Sight Correction. С их помощью пользователи могут создать переговорную комнату с защитой конфиденциальности и шумоподавлением, гарантируя беспрепятственное проведение онлайн-встреч. Качественный звук собраний обеспечивается специальной функцией, которая усиливает голос говорящего во время разговора и подавляет окружающий шум, а также, например, звук набора текста на клавиатуре“, — представляет руководитель по обучению Huawei.
Кроме того, в ноутбуке Matebook D 16 используется обновленная технология, которая улучшает сигнал Wi-Fi на 56 %, а также повышает стабильность и скорость сети даже при слабом сигнале – например, при большом удалении устройства или в случае нескольких стен. „Таким образом, вы можете легко загружать большие файлы и проводить онлайн-встречи с этим компьютером даже при плохом сигнале“, — добавляет Екатерина Мишина.