Новая детская книга Maxima „Калейдоскоп традиций“ знакомит с праздниками и обычаями

Книга знакомит маленьких читателей с главными эстонскими праздниками и их традициями. Герои книги – Йоонас, Мирт и Ленна из рассказов своих бабушек узнают, как в прежние времена праздновали Пасху, Иванов день, Рождество и другие важные праздники. Еще более увлекательной книгу делают головоломки и истории, которые можно найти с помощью дополненной реальности.

„Вот уже семь лет Maxima является единственной торговой сетью в Эстонии, которая в сотрудничестве с местным издательством выпускает детскую книгу с историями, рассказывающими об Эстонии. Впервые это было сделано в 2018 году по случаю 100-летия Эстонской Республики. Поскольку книга оказалась очень популярной, было решено продолжить издательскую деятельность. Три года подряд детская книга, выпускаемая по заказу Maxima, становилась самой продаваемой книгой среди членов Союза издателей Эстонии“, – сказала Яаника Терасмаа, руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti.

Автор книги описывает ее содержание и идеи, лежащие в ее основе, следующим образом: „Эта книга немного приоткрывает предысторию нашего народного календаря. Например, помимо Благовещения (paastumaarjapäev) и Мартынова дня (mardipäev), она также знакомит с Хэллоуином и Днем друга. Я считаю, что ни один праздник не лучше и не хуже другого, независимо от того, когда он появился в нашем народном календаре. Народная культура и фольклор имеют свойство меняться с течением времени. Но также приятно знать и помнить, как и что праздновали наши бабушки и дедушки или их бабушки и дедушки. Именно об этом вы вместе с ребенком можете узнать из этой книги“.

Презентация книги состоится 11 февраля в 13:00 и 15:00 в таверне Kolu Эстонского Музея под открытым небом, где Катариина Либе расскажет об истории создания книги, ее содержании и героях, а также вместе с научным сотрудником музея Марет Тамъярв поговорит на тему обычаев Масленицы.