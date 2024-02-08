Красота и здоровье
08.02.2024, 16:20

Врач назвал лучший морепродукт по соотношению цены и пользы

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ФОТО: Alexander Raths | Shutterstock

Врач Сергей Малоземов назвал кальмаров лучшим морепродуктом по соотношению цены и пользы для здоровья, сообщает „Рамблер“.

Кальмары богаты легкоусвояемым белком, при этом они достаточно низкокалорийны, что важно для тех, кто следит за весом. Также эти моллюски являются прекрасным природным источником йода и селена – микроэлементов, жизненно необходимых для работы щитовидной железы и иммунитета.

Однако врач отмечает, что полезными свойствами обладают именно кальмары в чистом виде. Кальмары в кляре, жареные или соленые не могут похвастаться таким же сбалансированным составом. В этих блюдах резко повышается доля жиров и соли, которые если употреблять в больших количествах вредят здоровью.

Лучше всего готовить из кальмаров легкие блюда – запекать на пару, варить или жарить на гриле. Это позволит максимально сохранить все полезные свойства.

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RusDelfi
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