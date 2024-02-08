Врач назвал лучший морепродукт по соотношению цены и пользы

Кальмары богаты легкоусвояемым белком, при этом они достаточно низкокалорийны, что важно для тех, кто следит за весом. Также эти моллюски являются прекрасным природным источником йода и селена – микроэлементов, жизненно необходимых для работы щитовидной железы и иммунитета.

Однако врач отмечает, что полезными свойствами обладают именно кальмары в чистом виде. Кальмары в кляре, жареные или соленые не могут похвастаться таким же сбалансированным составом. В этих блюдах резко повышается доля жиров и соли, которые если употреблять в больших количествах вредят здоровью.

Лучше всего готовить из кальмаров легкие блюда – запекать на пару, варить или жарить на гриле. Это позволит максимально сохранить все полезные свойства.