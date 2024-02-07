ФОТО | Кармен Касс сейчас и в 90-х! Известные супермодели пришли на открытие выставки легендарного фэшн-фотографа в Fotografiska(1)
В пятницу в Fotografiska открылась одна из самых значимых выставок этого года — „Легкость бытия“, которая включает в себя более ста фотографий легендарного модного фотографа Питера Линдберга. На выставке представлены всемирно-известные кадры, в том числе, например, и портреты эстонской топ-модели Кармен Касс - да и сама супермодель посетила открытие и сфотографировалась со своим портретом из 90-х.
За свою карьеру Линдберг сфотографировал очень многих известных актеров и моделей, в том числеи самых известных эстонских моделей Кармен Касс и Кармен Педару. Обе модели пришли на открытие выставки в Таллинне.
Фотограф и кинорежиссер Питер Линдберг (1944-2019) вырос в Германии и прожил несколько десятилетий в Париже. Он получил художественное образование, но с конца 1970-х годов занимался преимущественно фотографией. Линдберг – один из основателей современной модной фотографии, также его считают создателем феномена супермоделей, а его художественный стиль и философия были и остаются примером для подражания и служат вдохновением для нескольких поколений фотографов, дизайнеров и просто творческих людей.
Влияние, которое феномен Питера Линдберга оказал на западную культуру, выходит далеко за пределы модной фотографии – взгляд Линдберга через объектив фотокамеры предложил миру новое видение идеала женской красоты. Линдберг был сторонником натуральности и естественности — работая в эпоху фотошопа, он оставался непримиримым противником обработки фотографий и не позволял никому вмешиваться в процесс создания фотоснимков. Для Линдберга красота женщины заключалась в ее личности и индивидуальности, и в фокусе его внимания всегда был характер фотографируемого человека. „Фотографы ответственны за освобождение женщин и, наконец, всех, от ужаса перед молодостью и совершенством“, - писал Линдберг в своей книге „Образы женщин II“.
„В основе эстетики фотографий Линдберга лежат подлинность, естественность и чистота, где ни одна деталь не отвлекает внимание от души фотографируемого человека, – прокомментировала Маарья Лоренц, директор выставок Fotografiska Tallinn. – Питер Линдберг – одно из тех громких имен, чью выставку мы хотели привезти в Таллинн с момента открытия Fotografiska, и теперь это осуществилось. Линдберг – корифей модной фотографии, и благодаря ему на обложках модных журналов среди глянцевых снимков появилась естественная красота. Его самобытность в хорошем смысле потрясла индустрию модной фотографии“.
Мастер черно-белой фотографии, Линдберг предпочитал работать со светом и тенью. „Хотя люди видят реальность в цвете, для меня черно-белое всегда ассоциируется с правдивостью изображения, его более глубоким значением“, — объяснял он в интервью Vogue Italy в 2017 году.
Одной из культовых фотографий Линдберга считается обложка январского номера британского Vogue 1990 года, которую также можно будет увидеть на выставке Fotografiska. Считается, что с этой фотографии началась эпоха супермоделей 90-х. На снимке позируют молодые и на тот момент малоизвестные будущие супермодели Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Татьяна Патитц - почти без макияжа и в простой одежде. Позднее Линдберг вспоминал, что невероятным образом всего три месяца спустя эти изображения и эти модели были уже повсюду, и направление следующего десятилетия оказалось предопределено.
Открытие выставки „Легкость бытия“ ознаменует в Fotografiska начало месяца моды. В течение всего месяца на обоих выставочных этажах представлены выставки уникальных модных фотографов – помимо Линдберга в музее можно увидеть выставку эстонского модного фотографа Тоомаса Волькмана „давно прошедшее“, а также выставку звезды современной модной фотографии Елизаветы Породиной „С маской/Без маски“. В рамках месяца моды пройдет ряд особых мероприятий – экскурсии, мастер-классы и хеппенинги:
22 февраля состоится открытая беседа модных фотографов и представителей индустрии, в которой примут участие Винсент Петерс, Тоомас Волькманн, Ану Мерила и Марион Лаэв.
1 марта в Fotografiska выступит музыкант Китти Флорентайн, которая представит музыкальную интерпретацию выставки Елизаветы Породиной „С маской/Без маски“.
Месяц моды завершат мероприятия, связанные с окончанием выставки Тоомаса Волькманна „давно прошедшее“. В частности, Флориан Уолл (Florian Wahl) и Йоханн Розенберг представят перформанс, вдохновленный творчеством Волькманна.
Подробнее о Месяце моды можно узнать на сайте Fotografiska: fotografiska.com/tallinn/programm