ФОТО | Кармен Касс сейчас и в 90-х! Известные супермодели пришли на открытие выставки легендарного фэшн-фотографа в Fotografiska

За свою карьеру Линдберг сфотографировал очень многих известных актеров и моделей, в том числеи самых известных эстонских моделей Кармен Касс и Кармен Педару. Обе модели пришли на открытие выставки в Таллинне.

Фотограф и кинорежиссер Питер Линдберг (1944-2019) вырос в Германии и прожил несколько десятилетий в Париже. Он получил художественное образование, но с конца 1970-х годов занимался преимущественно фотографией. Линдберг – один из основателей современной модной фотографии, также его считают создателем феномена супермоделей, а его художественный стиль и философия были и остаются примером для подражания и служат вдохновением для нескольких поколений фотографов, дизайнеров и просто творческих людей.

Влияние, которое феномен Питера Линдберга оказал на западную культуру, выходит далеко за пределы модной фотографии – взгляд Линдберга через объектив фотокамеры предложил миру новое видение идеала женской красоты. Линдберг был сторонником натуральности и естественности — работая в эпоху фотошопа, он оставался непримиримым противником обработки фотографий и не позволял никому вмешиваться в процесс создания фотоснимков. Для Линдберга красота женщины заключалась в ее личности и индивидуальности, и в фокусе его внимания всегда был характер фотографируемого человека. „Фотографы ответственны за освобождение женщин и, наконец, всех, от ужаса перед молодостью и совершенством“, - писал Линдберг в своей книге „Образы женщин II“.