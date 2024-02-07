Обогатите свой рацион питания: 5 простых и богатых витаминами рецептов с фруктами и ягодами
Сколько фруктов и ягод вы съедаете в день? Институт развития здоровья рекомендует съедать около 200 граммов фруктов и ягод в день. Кажется, это довольно много, и возникает вопрос, в какой форме их можно употреблять, чтобы обеспечить разнообразие. Мы подготовили для вас 5 быстрых и простых рецептов.
Свежие фрукты и овощи в Maxima отвечают требованиям первого класса и имеют очень выгодную цену по сравнению с конкурентами. На этой неделе проходит фестиваль фруктов и ягод, а значит, самое время пополнить свои запасы витаминов. Набирайтесь вдохновения для обогащение своего рациона питания!
1. Утренний салат из киноа с ягодами
Начните свой день с питательного и свежего блюда. Киноа является очень хорошим источником белка и благодаря своему нейтральному вкусу хорошо сочетается и со сладкими ингредиентами. Добавьте в миску отваренное киноа, кусочки дыни и свежие ягоды и полейте небольшим количеством меда. Совет по экономии! Во время кампании все ягоды и дыни в Maxima -20%.
2. Домашние чернично-ореховые батончики
Эти батончики идеально подходят для того, чтобы взять их с собой на работу, тренировку или положить в портфель ребенка для перекуса на перемене. Кроме того, они просты в приготовлении. Смешайте овсяные хлопья, измельченный миндаль, свежую чернику, мед или кленовый сироп и арахисовое масло. Выложите смесь в форму (положите на нее бумагу для выпечки и прижмите ее миской с плоским дном или стаканом), запекайте пока слегка не подрумянится и вуаля – ваш полезный перекус готов!
3. Тропический смузи-боул
Смешайте в блендере полезные для пищеварения папайю, банан и добавьте немного овсяного или миндального молока, чтобы смесь не была слишком густой (NB! Не используйте обычное молоко, поскольку оно несовместимо с папайей). Перелейте ее в миску и украсьте любимыми добавками: свежими ягодами, мюсли и семенами чиа. Результатом будет лето в миске, которое просто необходимо попробовать и обязательно сфотографировать. Совет по экономии! На этой неделе в магазинах Maxima XX и XXX вы можете приобрести папайю по цене 5.19 € за кг!
4. Фруктовая сальса с чипсами с корицей
Нарежьте свои любимые фрукты и приготовьте насыщенную витаминами сальсу. Например, нарежьте небольшими кубиками яблоко, киви и консервированные персики или ананасы. Добавьте также малину или чернику. Подавайте с домашними чипсами с корицей, которые можно приготовить из тортилий – обвалять их в смеси корицы и сахара и запечь до хрустящей корочки в духовке. Десерт с ярким сочетанием вкусов для всей семьи!
5. Слоеное лакомство из греческого йогурта
Выложите в стакан слоями греческий йогурт, поджаренные овсяные хлопья, банан и чернику. Предварительно поджарьте овсяные хлопья на сковороде, добавив небольшое количество меда. При желании можно полить первый слой медом, чтобы придать десерту дополнительную сладость. Полезный для фигуры и быстрый десерт, не вызывающий чувства вины!
Полезный совет! Если вы нашли свой любимый фрукт по особенно выгодной цене, нарежьте его на кусочки подходящего размера и положите в морозилку, чтобы можно было получить витаминный заряд даже после окончания кампании. Почему бы не заморозить, например, кубики папайи, питайи или желтого киви, которые потом можно использовать в смузи.
Надеемся, что эти рецепты помогут вам обогатить свой рацион питания и увеличить употребление фруктов и ягод. Рекомендуем экспериментировать с новыми интересными сочетаниями вкусов, чтобы обогатить свой рацион и внести разнообразие в повседневную жизнь. Помните, что полезное питание не должно быть сложным или дорогим. Будьте в курсе лучших предложений и планируйте свое еженедельное меню в соответствии с ними. Каждую неделю вы найдете в Maxima более 2 000 предложений, которые помогут вам больше сэкономить на продуктах питания. Ознакомьтесь с предложениями этой недели ЗДЕСЬ.