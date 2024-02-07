Обогатите свой рацион питания: 5 простых и богатых витаминами рецептов с фруктами и ягодами

Свежие фрукты и овощи в Maxima отвечают требованиям первого класса и имеют очень выгодную цену по сравнению с конкурентами. На этой неделе проходит фестиваль фруктов и ягод, а значит, самое время пополнить свои запасы витаминов. Набирайтесь вдохновения для обогащение своего рациона питания!

1. Утренний салат из киноа с ягодами

Начните свой день с питательного и свежего блюда. Киноа является очень хорошим источником белка и благодаря своему нейтральному вкусу хорошо сочетается и со сладкими ингредиентами. Добавьте в миску отваренное киноа, кусочки дыни и свежие ягоды и полейте небольшим количеством меда. Совет по экономии! Во время кампании все ягоды и дыни в Maxima -20%.

2. Домашние чернично-ореховые батончики

Эти батончики идеально подходят для того, чтобы взять их с собой на работу, тренировку или положить в портфель ребенка для перекуса на перемене. Кроме того, они просты в приготовлении. Смешайте овсяные хлопья, измельченный миндаль, свежую чернику, мед или кленовый сироп и арахисовое масло. Выложите смесь в форму (положите на нее бумагу для выпечки и прижмите ее миской с плоским дном или стаканом), запекайте пока слегка не подрумянится и вуаля – ваш полезный перекус готов!

3. Тропический смузи-боул

Смешайте в блендере полезные для пищеварения папайю, банан и добавьте немного овсяного или миндального молока, чтобы смесь не была слишком густой (NB! Не используйте обычное молоко, поскольку оно несовместимо с папайей). Перелейте ее в миску и украсьте любимыми добавками: свежими ягодами, мюсли и семенами чиа. Результатом будет лето в миске, которое просто необходимо попробовать и обязательно сфотографировать. Совет по экономии! На этой неделе в магазинах Maxima XX и XXX вы можете приобрести папайю по цене 5.19 € за кг!

4. Фруктовая сальса с чипсами с корицей