Струйный оргазм или попросту сквирт: что это и как его достичь
Психолог-консультант Анна Ток вместе с экспертами тренинг-центра о сексе его руководителем Светланой Угаровой рассказали „Леди“ о самой загадочной и необъяснимой способности женского организма — струйном оргазме.
Если бы струйный оргазм был книгой, то точно „Легендами и мифами Древней Греции“, потому что она будоражила бы умы и порождала заблуждения и непрекращающиеся споры. Почему мы вообще говорим об устойчивом флере споров вокруг сквиртинга? Во-первых, он все еще исследован очень мало, а результаты тех исследований, которые нам доступны, сложно обобщать и интерпретировать. Что позволяет на месте фактов и цифр громоздить самые безумные теории. Во-вторых, ощущения женщин слишком субъективны, чтобы привести их к общему знаменателю, но мы попробуем разобраться.
Что такое струйный оргазм, он же сквирт
Женский струйный оргазм — лишь одна из тех тем, которые вызывают массу вопросов почти у каждого. А учитывая, как много врачи и ученые знают (и не знают) о том, что это такое и откуда оно взялось, вполне естественно, что возникает некоторая путаница, в том числе с терминами. Давайте разбираться.
Сквиртинг — это непроизвольный резкий выброс жидкости из женской уретры после стимуляции передней стенки влагалища. Такое определение дается в одном из исследований International Journal of Urology. Сам по себе сквирт — это не оргазм, он может как сопровождаться разрядкой, так и происходить отдельно от нее.
Процесс, при котором женский оргазм сопровождается сквиртом, чаще всего и называют струйным оргазмом.
Женская эякуляция — это еще один термин, с которым нам придется разобраться. Дело в том, что сквирт и женскую эякуляцию часто используют как синонимы, но на самом деле между ними есть несколько различий. Женская эякуляция — это также выброс жидкости из женской уретры, но отличается от сквирта составом и объемом. Во время сквирта жидкость будет более водянистой и прозрачной, тогда как во время эякуляции выделяется более вязкая, менее прозрачная и более белая жидкость. Во время сквирта выделяется больше жидкости (от 15 до 150 миллилитров (стандартный стакан), чем при эякуляции (от 3 до 15 миллилитров (примерно 3 чайные ложки).
Что за жидкость выделяется у женщины во время струйного оргазма
Состав жидкости зависит от того, о чем мы говорим — о сквирте или женской эякуляции. „На данный момент считается, что сквирт образуется в мочевом пузыре, а эякуляция происходит из Скиновой железы, также известной как „женская простата“, — объясняет доктор медицинских наук и акушер-гинеколог Джессика Шеперд. Путаница в происхождении жидкости возникает из-за того, что во время сквирта жидкость, образующаяся в мочевом пузыре, смешивается с жидкостью из желез Скина.
Долгое время понятия сквирта и эякуляции не разделяли, считая их синонимами. Популярной теорией происхождения этого явления была именно мысль о бартолиновых железах и железах Скина, находящихся в преддверии влагалища по обеим сторонам от мочеиспускательного канала. Они схожи мужской предстательной железе, окружены тканью, которая содержит часть клитора и наполняется кровью во время возбуждения. К тому же эти железы сами по себе выделяют секрет, призванный уменьшить трение во время пенетрации. Вопросы появились именно из-за большой разницы в объемах выделяемой жидкости. Если 3 миллилитра — это работа желез, то откуда может взяться 150 миллилитров? Ведь единственный „резервуар“ в организме женщины, способный вместить такое количество жидкости, — это мочевой пузырь.
Этот вопрос долго не давал общественности покоя, пока в 2022 году International Journal of Urology не опубликовал независимое исследование, в ходе которого ученые из клиники Мияби доказали, что жидкость, выделяющаяся при сквиртинге, вырабатывается именно в мочевом пузыре. Подспорьем для этого исследования стало другое, проведенное еще в 2014 году, — для него женщин, испытывающих сквирт, наблюдали с помощью датчика УЗИ. При этом непосредственно перед экспериментом женщин просили сначала опорожнить мочевой пузырь естественным путем и уже после этого переходили к наблюдению.
Основными отличиями между двумя исследованиями стали способ визуализации и выбор участниц. Так, в новом исследовании пяти женщинам разных возрастов в мочевой пузырь ввели синий краситель, после чего с помощью мануального воздействия довели до сквирта и собрали выделения в емкости — в каждой из них жидкость была синего цвета. Однако ученые отмечают важный фактор: все испытуемые отмечали высокую степень контроля над мочевым пузырем, что позволяет говорить об отсутствии связи между сквиртингом и недержанием мочи.
Так сквирт — это моча?
Важно заметить, что споры о составе жидкости все еще ведутся, а все проводимые исследования были ограничены небольшой выборкой женщин. Несмотря на то, что сквирт вырабатывается в мочевом пузыре, исследователи не смогли окончательно подтвердить, что это моча.
Жидкость, которая выделяется при сквирте, прозрачная и не имеет явного запаха. В 2007 году ученые решили сравнить биохимический анализ мочи, жидкости, выделяемой при сквирте, а также мужского эякулята.
Согласно результатам, в жидкости, которая выделяется при сквиртинге, были обнаружены ПСА (простатспецифический антиген) в концентрации, сравнимой с содержанием в мужском эякуляте, и креатинин — показатель деятельности почек, который выводится из организма вместе с мочой, — в низкой концентрации. Дополнительные исследования показали, что в образцах мочи, собранных перед оргазмом, не обнаруживается ПСА, а уровень креатинина соответствует норме.
Все ли женщины могут ощущать струйный оргазм
„Не все женщины испытывают струйный оргазм, и это нормально. Способность к сквиртингу зависит от множества факторов, включая анатомические особенности, уровень расслабленности и эмоциональное состояние. Важно понимать, что наличие или отсутствие сквирта не является показателем сексуального удовлетворения или здоровья“, — говорит Светлана Угарова.
По разным данным, сквирта или женской эякуляции в процессе секса или мастурбации достигают от 10 до 54% женщин. Количество жидкости, как мы уже выяснили, тоже может быть разным — чайная ложка, по ощущениям сравнимая с дополнительной порцией естественного лубриканта, либо струя или фонтанчик, которые точно не останутся без внимания. Любые параметры здесь строго индивидуальные.
Можно ли научиться испытывать струйный оргазм
Сексологи убеждены, что не все женщины способны на сквирт. Но попробовать научиться испытывать струйный оргазм можно. Будьте готовы к тому, что этот процесс требует понимания собственного тела и терпения.Кроме физиологических особенностей организма женщины, на ее способность испытывать струйный оргазм влияет умение расслабляться, так как возбуждение парауретральных желез во время секса может вызывать у женщины ощущение, будто она вот-вот описается, и в этот момент важно не сжиматься изнутри, сдерживая подступающие ощущения, а, наоборот, дать себе волю.
Как испытать струйный оргазм
С ответом на этот вопрос нам помогла наш эксперт, руководитель тренинг-центра СЕКС.РФ Светлана Угарова. Вот несколько шагов, которые могут помочь испытать струйный оргазм:
Познание собственного тела
Важно узнать, где находится ваша G-точка — область на передней стенке влагалища, стимуляция которой чаще всгео приводит к струйному оргазму. Это можно сделать самостоятельно или с партнером.
Расслабление и комфорт
Струйный оргазм чаще всего происходит, когда женщина полностью расслаблена и не испытывает стресс или напряжение. Создание комфортной и безопасной обстановки важно для расслабления.
Предварительная стимуляция
Предварительные ласки помогают усилить кровоток и возбуждение, что необходимо для достижения струйного оргазма.
Техника стимуляции
Использование нажима и ритмичных движений на G-точке может способствовать достижению сквирта. Это можно выполнять пальцами, секс-игрушками, которые специально предназначены для стимуляции G-точки, или с помощью партнера.
Упражнения тазового дна
Укрепление мышц тазового дна через упражнения Кегеля может помочь в контроле и усилении ощущений во время стимуляции, а также способствовать достижению струйного оргазма.
Эксперименты и терпение
Умение достигать струйного оргазма может потребовать времени и экспериментов с разными техниками, позами и ритмами. Важно подходить к этому процессу с открытым умом и без строгих ожиданий.
Коммуникация с партнером
Если вы практикуете это с партнером, открытое общение о том, что вам нравится и что нет, может значительно помочь.
Можно ли испытать сквиртинг без партнера
Да, безусловно, испытать струйный оргазм без партнера реально. Интенсивный массаж точки G возможна как посредством самостоятельно мануальной практики, так и с помощью секс-игрушек. Более того, существует большое количество вагинальных стимуляторов, направленных именно на стимуляцию точки G, которая может привести к сквирту.
Что делать, если не получается достичь струйного оргазма
Если у вас не получается испытать струйный оргазм, есть два главных совета:
1. Смените фокус
Важно не фокусироваться исключительно на достижении сквирта. Сексуальное удовольствие и удовлетворение не обязательно связаны с этим явлением. Рекомендуется обратить внимание на разнообразие сексуальных практик, эмоциональную близость с партнером и личный комфорт.
2. Помните, что это нормально
Каждая женщина уникальна, и не у всех получается достичь струйного оргазма. Это нормально, и это не должно восприниматься как неудача или недостаток. Отсутствие сквирта не является показателем сексуального удовлетворения или здоровья.
Мнение женщин и мужчин о сквиртинге
Согласно исследованию 2013 года, опубликованному в BJU International, 80 процентов женщин и 90 процентов их партнеров признались, что женская эякуляция обогащает их сексуальную жизнь. Было отмечено, что чаще всего люди получают моральное удовлетворение от сквирта, но высвобождение дофамина и эндорфинов, которые доставляют удовольствие, происходит только от самого оргазма, а не от эякуляции.
В поисках ответа на этот вопрос мы в редакции также провели свой небольшой опрос. Мы спросили у четырнадцати женщин, какие ощущения они чувствуют перед тем, как испытать струйный оргазм, и что испытывают непосредственно при сквирте. Среди четырнадцати опрошенных девять хотя бы раз в жизни испытывали сквирт.
Мнение женщин
31-летняя Саша признается, что ощущения при сквирте яркие, но сравнимы с сильным оргазмом: „В первый раз я была удивлена, когда увидела мокрое пятно на простыни. Тогда я испытала мощный оргазм, но не до конца понимала, откуда оно. Затем, наблюдая за собой в процессе мастурбации, я увидела сам процесс сквирта. Теперь это иногда происходит при долгой интенсивной мастурбации, или когда сексу предшествует долгий кунилингус, но не каждый раз. Яркие оргазмы у меня случаются и без мокрых простыней“.
25-летняя Ксения испытала стеснение и дискомфорт: „Мой первый струйный оргазм произошел неожиданно. Мы занимались сексом с партнером, я была близка к финалу, как вдруг брызнула струя. Я испугалась, потому что подумала, что обмочилась. Это было очень странное ощущение, которое смазало мой оргазм. Я немного паниковала и стеснялась, не зная, что происходит. Парень отнесся к этому более спокойно и предположил, что это мог быть сквирт. Тогда мы вместе изучили этот вопрос. Сейчас это происходит довольно часто, и мой партнер воспринимает это как комплимент“.
Преддверие оргазма для кого-то из них связано с общим напряжением в теле, для кого-то — с желанием помочиться, для кого-то — с пульсирующим напряжением внизу живота, судорогами или приближением оргазма. При этом восемь из них отмечают, что сквирт тесно связан с оргазмом, происходит непосредственно во время него и доставляет дополнительное удовольствие.
Мнение мужчин
А что думают мужчины? Является ли он их сокровенным желанием или всего лишь фантазией, навязанной порноиндустрией? Порно, очевидно, внесло большой вклад в популяризацию сквирта и созданию вокруг него ощущения исключительности.
„Я не знаю как довести женщину до струйного оргазма, но мне бы было интересно прожить этот опыт со своей партнершей. Думаю, это выглядит очень возбуждающе, но не могу сказать, что для меня женский сквирт — что-то действительно важное в сексуальной практике“, — делится 34-летний Михаил.
24-летний Арсений подходит к вопросу более приземленно: „В порно это выглядит классно, но мне бы точно не хотелось, чтобы моя девушка кончала так каждый раз. Это же вечно мокрые простыни или секс только в душе“.Мы опросили шестерых мужчин, чьи партнерши никогда не испытывали сквирта, и узнали, что пятерым из них хотелось бы в дальнейшем приобрести такой опыт из любопытства и общего возбуждения. У трех из них есть конкретные фантазии относительно сквирта, и они смотрят порно с соответствующими тегами, а остальные трое, хотя и не имеют четких фантазий, периодически ненамеренно смотрят такое порно.
Мнение психолога о сквирте
Анна Ток, психолог-консультант также высказалась на тему сквирта и стереотипов вокруг него:
„К сожалению, мы часто рассматриваем сам секс и его проявления как цель, превращая сексуальные практики в новые и новые достижения. Измеряем оргазмы по шкале, а то и вовсе обесцениваем клиторальный оргазм, считая его ненастоящим. Не признаем минет качественным без „глубокого горла“ и все больше загоняем себя в рамки, стараясь „прокачать“ свои навыки. Изучение своей сексуальности — это классно, но не стоит забывать, что главное тут — наслаждение от процесса.
Сквирт не является наивысшей точкой сексуального удовлетворения. Более того, как мы выяснили в статье, — вообще может быть не связан с оргазмом. И в то время, как некоторые женщины, мечтая стать первоклассными любовницами, терзают себя в погоне за водопадами, которые видели в фильмах для взрослых, другие, напротив, переживают из-за того, что с ними что-то не так, испытывая стеснение и страх при сквирте.
В сквирте нет ничего плохого или постыдного, это вариант нормы. Точно так же как нет ничего страшного или ненормального в его отсутствии.
Познавайте себя и свое тело, изучайте непонятные моменты, не бойтесь задавать „неудобные“ вопросы специалистам и выстраивайте отношения, в которых есть возможность для открытого и безопасного диалога“.
Вопросы и ответы
Вместе с нашим экспертом, руководителем тренинг-центра СЕКС.РФ Светланой Угаровой, отвечаем на самые распространенные вопросы о струйном оргазме.
Какие позы помогут довести девушку до струйного оргазма?
Мы уже выяснили, что стимуляция точки G помогает девушкам достичь струйного оргазма. Поэтому если сквирт — ваша цель, при сексе с партнером стоит выбирать позы, в которых передняя стенка влагалища стимулируется наилучшим способом.
Эксперт перечислила лучшие позы:
Поза ложки. Вы оба на боку, он сзади. В этой позе мужчине также удобно стимулировать клитор, что повышает ваши шансы.
Он сверху. Если в классической миссионерской позиции добавить подушку под ваш таз, то стимуляция точки G будет более эффективной.
Обратная наездница. Вы сверху и спиной к партнеру.
Коленно-локтевая. Вы на четвереньках, а партнер сзади.
Как происходит струйный оргазм?
„Струйный оргазм происходит при стимуляции G-точки, расположенной на передней стенке влагалища. Механизм этого явления до конца не изучен“, – пояснила Угарова.
Как происходит сквирт:
Фаза возбуждения: все начинается с сексуального возбуждения, которое может быть вызвано предварительными ласками, эротическими мыслями, стимуляцией эрогенных зон, включая клитор и G-точку.
Усиление возбуждения: по мере продолжения стимуляции, особенно G-точки, кровоток в эту область усиливается. Это может привести к ощущению наполненности или давления в области таза.
Накопление сексуального напряжения: напряжение и возбуждение продолжают нарастать, что может сопровождаться усиленным дыханием, учащением пульса и повышением кровяного давления.
Чем отличается струйный оргазм?
По словам Угаровой, главная отличительная особенность струйного оргазма — это то, что оргазм сопровождается сквиртом, непроизвольным выбросом жидкости из женской уретры. Ощущения во время струйного оргазма субъективны. Некоторые женщины говорят о ярком насыщенном оргазме, некоторые не видят различий между струйным оргазмом и оргазмом без сквирта. Также часто отмечают ощущение, схожее с мочеиспусканием. Есть женщины, которые говорят о том, что могут не заметить сквирт во время секса.
Как выглядит струйный оргазм
Визуальные проявления: в момент струйного оргазма из уретры выбрасывается жидкость. Объем этой жидкости может варьироваться от небольшого до значительного, иногда достигая струи.
Физические реакции: тело может испытывать ряд реакций, включая судорожные сокращения мышц влагалища, повышенное сердцебиение и учащенное дыхание.
Какие ощущения от струйного оргазма
Ощущения в тазовой области: многие женщины описывают ощущение нарастающего давления в тазовой области, которое сменяется чувством интенсивного освобождения в момент оргазма.
Эмоциональные и физические ощущения: струйный оргазм может быть сопряжен с глубоким чувством удовлетворения, эмоциональным подъемом и ощущением расслабления после оргазма
Продолжительность струйного оргазма
Длительность оргазма: струйный оргазм может длиться от нескольких секунд до минуты, что варьируется от женщины к женщине.
Послеоргазмические ощущения: после оргазма могут оставаться продолжительные ощущения удовлетворения и расслабления, а иногда и повышенная чувствительность в гениталиях.