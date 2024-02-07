Струйный оргазм или попросту сквирт: что это и как его достичь

Если бы струйный оргазм был книгой, то точно „Легендами и мифами Древней Греции“, потому что она будоражила бы умы и порождала заблуждения и непрекращающиеся споры. Почему мы вообще говорим об устойчивом флере споров вокруг сквиртинга? Во-первых, он все еще исследован очень мало, а результаты тех исследований, которые нам доступны, сложно обобщать и интерпретировать. Что позволяет на месте фактов и цифр громоздить самые безумные теории. Во-вторых, ощущения женщин слишком субъективны, чтобы привести их к общему знаменателю, но мы попробуем разобраться.

Что такое струйный оргазм, он же сквирт

Женский струйный оргазм — лишь одна из тех тем, которые вызывают массу вопросов почти у каждого. А учитывая, как много врачи и ученые знают (и не знают) о том, что это такое и откуда оно взялось, вполне естественно, что возникает некоторая путаница, в том числе с терминами. Давайте разбираться.

Сквиртинг — это непроизвольный резкий выброс жидкости из женской уретры после стимуляции передней стенки влагалища. Такое определение дается в одном из исследований International Journal of Urology. Сам по себе сквирт — это не оргазм, он может как сопровождаться разрядкой, так и происходить отдельно от нее.

Процесс, при котором женский оргазм сопровождается сквиртом, чаще всего и называют струйным оргазмом.

Женская эякуляция — это еще один термин, с которым нам придется разобраться. Дело в том, что сквирт и женскую эякуляцию часто используют как синонимы, но на самом деле между ними есть несколько различий. Женская эякуляция — это также выброс жидкости из женской уретры, но отличается от сквирта составом и объемом. Во время сквирта жидкость будет более водянистой и прозрачной, тогда как во время эякуляции выделяется более вязкая, менее прозрачная и более белая жидкость. Во время сквирта выделяется больше жидкости (от 15 до 150 миллилитров (стандартный стакан), чем при эякуляции (от 3 до 15 миллилитров (примерно 3 чайные ложки).

Что за жидкость выделяется у женщины во время струйного оргазма