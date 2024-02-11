Что надо знать про Оземпик. Самое модное лекарство от лишнего веса в вопросах и ответах
Оземпик у всех на слуху. Новости о нем появляются без остановки. Мировые издания включают его в рейтинги „главных прорывов“ ушедшего года. New York Times даже провозглашает наступивший год „эрой оземпика“. А многие специалисты говорят о революции в борьбе с ожирением. Насколько оправдан этот ажиотаж? Чем оземпик отличается от других препаратов для контроля веса? И главное — насколько он реально эффективен?
Насколько оправдан этот ажиотаж? Чем оземпик отличается от других препаратов для контроля веса? И главное — насколько он реально эффективен? Разбирался Delfi Life.
Что такое оземпик и как работает?
Действующее вещество оземпика — семаглутид. Это так называемый агонист, то есть химическое соединение, способное активировать специфические рецепторы в организме и через них запускать определенные процессы. Делает оно это благодаря сходству с веществом, которое выделяется самим организмом для воздействия на эти рецепторы.
Пример — никотин. Его молекула похожа на молекулу нейромедиатора ацетилхолина, который вырабатывается мозгом и вызывает выброс „гормона удовольствия“ — дофамина. Никотин действует на те же рецепторы — с тем же эффектом. Семаглутид — двойник малоизвестного, но очень важного для метаболизма гормона: глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Этот гормон вырабатывается в тонком кишечнике, когда мы едим. И, воздействуя на чувствительные к нему рецепторы в поджелудочной железе, вызывает два эффекта.