Маленькие привычки против мучительной боли: как снизить риск приступов мигрени

Для начала держитесь подальше от вещей, которые вызывают головную боль. У всех они разные, однако, как только вы поймете, что именно провоцирует головную боль, постарайтесь избегать их или проконсультируйтесь с врачом о том, как с этим справиться. Часто наблюдается, что мигрень может возникнуть в результате сильного стресса, усталости или приема лекарств. Мигрень часто возникает у женщин перед менструацией. Это заболевание также может быть спровоцировано алкоголем, курением, кофеином и рядом продуктов, таких как сыр, шоколад, искусственные подсластители, соленое мясо, некоторые овощи (лук и помидоры), молочные и другие продукты с сильным запахом (стоит отметить, что у некоторых людей мигрень также может быть вызвана резким запахом духов), а кто-то испытывает мигренозную тошноту при смене погоды.