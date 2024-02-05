Скрининговые обследования на рак шейки матки также можно пройти с помощью домашнего теста. Как это сделать?

Если раньше возможность домашнего тестирования предлагалась только во второй половине года, то в этом году пройти тестирование дома можно всем женщинам из целевой группы скрининга в течение всего года. Касса здоровья делится советами, которые следует знать о домашнем тесте на ВПЧ.

Кого приглашают пройти тест?

В Эстонии как застрахованные, так и незастрахованные женщины в возрасте от 30 до 65 лет приглашаются на скрининг рака шейки матки через каждые пять лет. В 2024 году пройти тест в медицинском учреждении или на дому смогут женщины 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 и 1994 годов рождения.

Почему так важно участвовать в скрининговом обследовании?

Рак шейки матки — злокачественная опухоль, исходящая из нижней части матки, то есть шейки матки. Данный тип рака можно предотвратить с помощью регулярных скрининговых обследований, которые позволяют выявить наличие вызывающей рак инфекции ВПЧ и выявить возможные клеточные изменения и предраковые состояния на ранних стадиях, когда они еще поддаются лечению.

Где можно получить набор для домашнего тестирования?

Домашний тест можно бесплатно заказать на сайте hpv.synlab.ee. Для заказа вам необходимо идентифицировать себя на данном сайте с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart ID, заказать тест можно как на дом или в посылочный автомат. В пяти уездах – Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Ида-Вирумаа – домашний тест можно заказать и в аптеке, где для его получения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Является ли домашний тест точным и надежным?

Проведенные раннее исследования и опыт нескольких европейских стран показали, что самостоятельные тесты на ВПЧ на дому оказались столь же эффективными, как проведенные в медицинских учреждениях, и при этом он является более удобным видом проведения теста для некоторых групп женщин. Домашний тест имеет ряд преимуществ – пройти тест скринингового обследования можно в приватной обстановке - дома в удобное подходящее время.

Как сделать тест самостоятельно?