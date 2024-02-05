Скрининговые обследования на рак шейки матки также можно пройти с помощью домашнего теста. Как это сделать?
Ежегодно в Эстонии около 160 женщин заболевают раком шейки матки и около 60 женщин умирают от него. Участие в скрининговых обследованиях — хороший способ предотвращения рака, а с этого года участие в скрининге стало еще и более удобным — теперь все женщины целевой группы при желании могут пройти тест, не выходя из дома.
Если раньше возможность домашнего тестирования предлагалась только во второй половине года, то в этом году пройти тестирование дома можно всем женщинам из целевой группы скрининга в течение всего года. Касса здоровья делится советами, которые следует знать о домашнем тесте на ВПЧ.
Кого приглашают пройти тест?
В Эстонии как застрахованные, так и незастрахованные женщины в возрасте от 30 до 65 лет приглашаются на скрининг рака шейки матки через каждые пять лет. В 2024 году пройти тест в медицинском учреждении или на дому смогут женщины 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 и 1994 годов рождения.
Почему так важно участвовать в скрининговом обследовании?
Рак шейки матки — злокачественная опухоль, исходящая из нижней части матки, то есть шейки матки. Данный тип рака можно предотвратить с помощью регулярных скрининговых обследований, которые позволяют выявить наличие вызывающей рак инфекции ВПЧ и выявить возможные клеточные изменения и предраковые состояния на ранних стадиях, когда они еще поддаются лечению.
Где можно получить набор для домашнего тестирования?
Домашний тест можно бесплатно заказать на сайте hpv.synlab.ee. Для заказа вам необходимо идентифицировать себя на данном сайте с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart ID, заказать тест можно как на дом или в посылочный автомат. В пяти уездах – Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Ида-Вирумаа – домашний тест можно заказать и в аптеке, где для его получения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Является ли домашний тест точным и надежным?
Проведенные раннее исследования и опыт нескольких европейских стран показали, что самостоятельные тесты на ВПЧ на дому оказались столь же эффективными, как проведенные в медицинских учреждениях, и при этом он является более удобным видом проведения теста для некоторых групп женщин. Домашний тест имеет ряд преимуществ – пройти тест скринингового обследования можно в приватной обстановке - дома в удобное подходящее время.
Как сделать тест самостоятельно?
Для проведения теста важно следовать инструкциям на упаковке. Набор для сбора проб домашнего тестирования на ВПЧ включает в себя устройство для сбора пробы, руководство по сбору пробы, информационный лист и предварительно оплаченный конверт с этикеткой для отправки пробы в лабораторию.
После взятия пробы его необходимо отправить в лабораторию не позднее пяти дней. Забранную дома пробу можно бесплатно отправить в лабораторию тем способом доставки, который выбран при оформлении заказа набора для домашнего тестирования. Собранную пробу нужно будет отправить в конверте в лабораторию обычной почтой вместе с заполненной формой контактной информации, положив конверт в ближайший почтовый ящик Eesti Post (Omniva). Пересылка конвертов проводится бесплатно и расположение почтовых ящиков можно просмотреть на сайте Omniva.
Что происходит после того, как тест сделан и отправлен в лабораторию?
Женщины, прошедшие домашнее тестирование, получают личное уведомление в случае положительного, отрицательного или неадекватного результата теста через выбранный ими канал. Кроме того, ответ обследования можно найти и на личной странице Портала здоровья.
Отрицательный результат теста на ВПЧ означает, что инфекция ВПЧ не была обнаружена в образце, и ожидается, что женщине нужно будет снова пройти обследование через пять лет. В случае неадекватного результата предлагается возможность повторного теста, поскольку такой результат свидетельствует о том, что в присланной пробе недостаточно клеточного материала и поэтому дать ответ на тест невозможно.
Что означает положительный результат домашнего теста?
Положительный результат теста на ВПЧ еще не означает, что обнаружены клеточные изменения или рак, а означает, что в образце обнаружены канцерогенные подтипы ВПЧ-инфекции, и для уточнения результата необходимо обратиться в клинику для дополнительного обследования, которое представляет собой жидкостное цитологическое исследование (LBC), т.е. нужно снова взять пробу клеток из шейки матки. Почти каждая десятая женщина нуждается как минимум в одном дополнительном обследовании в рамках программы скрининговых обследований. Если вы получили соответствующее уведомление, очень важно принять участие в необходимых дополнительных обследованиях. Для этого вам необходимо записаться на прием или в дигитальной регистратуре или позвонив в ту клинику, которая расположена для вас наиболее удобно.
Все необходимые дополнительные обследования также бесплатны для участника скрининга, а в случае необходимости лечения оно гарантировано даже при отсутствии медицинской страховки.