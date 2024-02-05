Какие качества нам всем следует развивать в феврале? Эстонский астролог составила прогноз на текущий месяц

Февраль 2024 - это месяц выраженного знака Козерог. Солнце, Марс, Венера и Меркурий и конечно же Луна - все эти небесные тела в течении месяца будут двигаться на фоне созвездия Козерога. Напомню, здесь мы рассматриваем транзиты относительно сидерического зодиака.

Давайте посмотрим, какие качества нам всем следует развивать. Если вы долго вынашивали идею, то ее пора представить миру. Без настойчивости, трудолюбия и упорства это вряд ли получится. Марс экзальтирует в знаке Козерога, и это значит, что для эффективных действий нужна структура, нужно знать, что именно делать и в каком порядке.

Козерог - это десятый знак, уже пройдет весь цикл от 1 до 9, и это первое двузначное число. Если число 1 это Я, начало всего, то 10 - это Я в контексте всех других „Я“ или общества. Чем Я могу быть полезен для общества? Какое мое место в мире? Как мои идеи могут вписаться в окружающую меня структуру - семью, фирму, государство?

Это также довольно опасное время с точки зрения простудных заболеваний - иммунитет уже ослаблен после долгой зимы, а подкрепления ждать неоткуда. Астролог скажет, что Солнце, как показатель внутреннего ресурса, внутренних сил, находится в созвездиях, принадлежащих Сатурну, где оно чувствует себя не наилучшим образом, поэтому иммунитет будет слабее, чем в другое время года, независимо от того, где вы живете.

Другой особенностью нахождения Солнца в Козероге является то, что человек может ставить цели хоть и настойчиво, следуя правилам, но не всегда добиваться их так быстро, как хотелось бы. Если Солнце в натальной карте ослаблено, то появится недоверчивость, мнительность, нежелание следования правилам и нормам. Также может прослеживаться эмоциональная холодность и минимум ярких эмоций, как будто вы просматриваете черно-белый фильм.