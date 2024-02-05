Какие качества нам всем следует развивать в феврале? Эстонский астролог составила прогноз на текущий месяц
На дворе февраль, последний месяц зимы. Дни стали длиннее, солнышко начинает пригревать, и в воздухе уже ощущается приближение весны, пишет ведический астролог Ирина Варнес.
Февраль 2024 - это месяц выраженного знака Козерог. Солнце, Марс, Венера и Меркурий и конечно же Луна - все эти небесные тела в течении месяца будут двигаться на фоне созвездия Козерога. Напомню, здесь мы рассматриваем транзиты относительно сидерического зодиака.
Давайте посмотрим, какие качества нам всем следует развивать. Если вы долго вынашивали идею, то ее пора представить миру. Без настойчивости, трудолюбия и упорства это вряд ли получится. Марс экзальтирует в знаке Козерога, и это значит, что для эффективных действий нужна структура, нужно знать, что именно делать и в каком порядке.
Козерог - это десятый знак, уже пройдет весь цикл от 1 до 9, и это первое двузначное число. Если число 1 это Я, начало всего, то 10 - это Я в контексте всех других „Я“ или общества. Чем Я могу быть полезен для общества? Какое мое место в мире? Как мои идеи могут вписаться в окружающую меня структуру - семью, фирму, государство?
Это также довольно опасное время с точки зрения простудных заболеваний - иммунитет уже ослаблен после долгой зимы, а подкрепления ждать неоткуда. Астролог скажет, что Солнце, как показатель внутреннего ресурса, внутренних сил, находится в созвездиях, принадлежащих Сатурну, где оно чувствует себя не наилучшим образом, поэтому иммунитет будет слабее, чем в другое время года, независимо от того, где вы живете.
Другой особенностью нахождения Солнца в Козероге является то, что человек может ставить цели хоть и настойчиво, следуя правилам, но не всегда добиваться их так быстро, как хотелось бы. Если Солнце в натальной карте ослаблено, то появится недоверчивость, мнительность, нежелание следования правилам и нормам. Также может прослеживаться эмоциональная холодность и минимум ярких эмоций, как будто вы просматриваете черно-белый фильм.
Совсем недавно Марс также вошел в знак Козерога, и для планеты, показывающей нашу активность, внутренние силы действовать - это отличное положение. Такое встречается нечасто, примерно раз в два года, поэтому не пропустите момент чтобы, действуя, достичь задуманного. Нам дается экстра-ресурс, более качественное топливо, чтобы достигать задуманного. Это время, когда можно найти и занять свою ячейку, занять свое место в структуре, найти свое место в фирме, в обществе. Если вы чувствуете себя не на своем месте, то есть повод прийти на астрологическую консультацию. С другой стороны, нельзя просто мчаться вперед, нужно брать ответственность за свои действия, быть целеустремленным, идти вперед и не бояться рутины. Двумя словами - подумайте о своей карьере, на своем ли вы месте?
10 февраля - Новолуние в Козероге. Второе Новолуние после зимнего равноденствия означает праздник Нового Года во многих азиатских странах. Китайская астрология привязана к движению Луны и в основном к циклам Сатурна и Юпитера, оперируя более длительными 60-летними циклами. Приветствуем год Зеленого Дракона, ведь именно год Дракона считается в китайской астрологии одним из самых удачных, непредсказуемых и дающих огромные возможности.
Уже заезженная фраза, но повторюсь, на убывающую Луну - избавляемся от завалов на всех уровнях, выкидываем все ненужное, делаем уборку, расхламляемся, по возможности отдаем долги, даже часть долга. Порядок на физическом уровне важен для чистоты ментальной и эмоциональной. Как бы банально это не звучало, но если у вас завал по жизни, то загляните и разберите подвал, антресоли, сарай на даче или гараж.
13 и 17 февраля - неблагоприятные дни для новых начинаний.
Вот такой важный и насыщенный месяц. Желаю всем быть именно на своем месте, быть полезным обществу благодаря своим уникальным талантам и возможностям! До новых встреч!