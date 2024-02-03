Красота и здоровье
03.02.2024, 11:25

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | А у вас они есть в косметичке? Журнал Anne & Stiil выбрал самые лучшие товары красоты 2024 года

 
Anne & Stiili Ilulemmik 2024
Anne & Stiili Ilulemmik 2024
ФОТО: Delfi Meedia

Названы средства по уходу, удостоенные престижной наградой Ilulemmik от модного журнала Anne & Stiil. Лучшую косметику и парфюмерию 2024 года выбрало состоящее из профессионалов жюри. А у вас уже есть что-то из этого в своем арсенале? Если нет, то стоит задуматься!

Удостоенные знака Ilulemmik 2024 средства можно посмотреть в интерактивном графике ниже. Товары разделены на следующие категории - нажмите на них, чтобы увидеть список вместе с ценами:

  • Курс средств по уходу

  • Уходовая косметика

  • Натуральные и экологичные

  • Неизменные фавориты

  • Мужские фавориты

  • Шампуни и бальзамы

  • Гигиена

  • Инновационные средства

  • Уход для зоны вокруг глаз

  • Загар и цвет лица

  • Техника и устройства

  • Уход за волосами и укладка

  • Уход за телом

  • Местные производители

  • Пищевые добавки для красоты

  • Противовозрастной уход

  • Макияж

  • Маникюр и педикюр

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии