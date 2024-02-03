БОЛЬШОЙ ОБЗОР | А у вас они есть в косметичке? Журнал Anne & Stiil выбрал самые лучшие товары красоты 2024 года
Названы средства по уходу, удостоенные престижной наградой Ilulemmik от модного журнала Anne & Stiil. Лучшую косметику и парфюмерию 2024 года выбрало состоящее из профессионалов жюри. А у вас уже есть что-то из этого в своем арсенале? Если нет, то стоит задуматься!
Удостоенные знака Ilulemmik 2024 средства можно посмотреть в интерактивном графике ниже. Товары разделены на следующие категории - нажмите на них, чтобы увидеть список вместе с ценами:
Курс средств по уходу
Уходовая косметика
Натуральные и экологичные
Неизменные фавориты
Мужские фавориты
Шампуни и бальзамы
Гигиена
Инновационные средства
Уход для зоны вокруг глаз
Загар и цвет лица
Техника и устройства
Уход за волосами и укладка
Уход за телом
Местные производители
Пищевые добавки для красоты
Противовозрастной уход
Макияж
Маникюр и педикюр