БОЛЬШОЙ ОБЗОР | А у вас они есть в косметичке? Журнал Anne & Stiil выбрал самые лучшие товары красоты 2024 года

Названы средства по уходу, удостоенные престижной наградой Ilulemmik от модного журнала Anne & Stiil. Лучшую косметику и парфюмерию 2024 года выбрало состоящее из профессионалов жюри. А у вас уже есть что-то из этого в своем арсенале? Если нет, то стоит задуматься!