Секс и отношения
04.02.2024, 17:45

Изменили, но не до конца: что такое микроизмена

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ФОТО: NDAB Creativity | Shutterstock

В отношениях порой возникают недомолвки: обоим кажется, что что-то не так, а что именно, понять сложно. Иногда причиной может быть так называемая микроизмена. Проверьте, не стали ли вы ее жертвой, советует Psychologies.ru.

Консенсус по поводу того, что считать изменой, в обществе вроде бы сложился. Ключевые признаки — излишняя эмоциональная вовлеченность в общение с другим человеком, тайные переписки и встречи, поцелуи и секс с кем-то, кто вашим постоянным партнером не является.

Впрочем, что именно „запрещено на стороне“, обычно решается в каждой паре в индивидуальном порядке — для кого-то допустимо лишь приятельское общение с кем-то третьим, а для кого-то и интимная связь не станет причиной разорвать отношения. И зачастую главным признаком измены становится тот факт, что один начинает врать другому. То же касается микроизмены, уверена австралийский психолог Мелани Шиллинг.

Общались и дообщались

Микроизменой можно считать ситуацию, когда один из партнеров общается с кем-то тайно в соцсетях. Бывает, что общение уже выходит из-под контроля — оно уже не приятельское и не дружеское, люди переписываются друг с другом с утра до ночи, делятся историями из детства, рассказывают о своих сексуальных предпочтениях, обсуждают книги и фильмы — иными словами, сближаются все сильнее.

Постепенно появляются общие шутки и мемы, „ритуалы“ — например, обязательно пожелать доброго утра и сбросить трек, а может — даже записать „кружок“ в Telegram.

„Речь идет о микроизмене, если вы нарочно принижаете значение этих отношений, когда все-таки рассказываете о них своему партнеру“, — предупреждает Мелани Шиллинг.

Иногда может казаться, что все происходящее — незначительно, тем более если вы, например, с „третьим лишним“ не видитесь.

Однако если вы меняете пароль на телефоне, отключаете уведомления от мессенджеров, чтобы не нервировать партнера, переворачиваете смартфон экраном вниз и придумываете, что общаетесь с каким-то коллегой по срочной задаче, — все это указывает на то, что вы совершаете „микроизмену“.

Психолог отмечает: такие долгие тайные переписки говорят о том, что вы эмоционально, интеллектуально и физически концентрируетесь на другом человеке. Причем дело может даже не доходить до открытого флирта, хотя в глубине души вы можете быть готовы к такому развитию событий.

„Если вы чувствуете, что вам есть что скрывать — спросите себя, почему, — советует Мелани Шиллинг. — Секретность и обман, сопровождающие общение, позволяют квалифицировать его как микроизмену“.

Если вы что-то подозреваете

Разумеется, партнер может стать скрытным по множеству других причин. Самая банальная — он просто выбирает вам подарок на день рождения, столкнулся с какой-то проблемой и не хочет, чтобы вы о ней узнали, а может, бережет чужой секрет. Превращаться в параноика не стоит.

В то же время следует доверять своей интуиции — она всегда подскажет, когда что-то идет не так. Если человек ведет себя странно и нетипично, начинает обманывать — стоит спросить его о том, что происходит, напрямую.

„Главное здесь — быть объективным и рациональным, отбросьте эмоции и предвзятость. Бросаясь пустыми обвинениями и оскорблениями, вы ни к чему не придете“, — предупреждает психолог.

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RusDelfi
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