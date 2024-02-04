Изменили, но не до конца: что такое микроизмена

Консенсус по поводу того, что считать изменой, в обществе вроде бы сложился. Ключевые признаки — излишняя эмоциональная вовлеченность в общение с другим человеком, тайные переписки и встречи, поцелуи и секс с кем-то, кто вашим постоянным партнером не является.

Впрочем, что именно „запрещено на стороне“, обычно решается в каждой паре в индивидуальном порядке — для кого-то допустимо лишь приятельское общение с кем-то третьим, а для кого-то и интимная связь не станет причиной разорвать отношения. И зачастую главным признаком измены становится тот факт, что один начинает врать другому. То же касается микроизмены, уверена австралийский психолог Мелани Шиллинг.

Общались и дообщались

Микроизменой можно считать ситуацию, когда один из партнеров общается с кем-то тайно в соцсетях. Бывает, что общение уже выходит из-под контроля — оно уже не приятельское и не дружеское, люди переписываются друг с другом с утра до ночи, делятся историями из детства, рассказывают о своих сексуальных предпочтениях, обсуждают книги и фильмы — иными словами, сближаются все сильнее.

Постепенно появляются общие шутки и мемы, „ритуалы“ — например, обязательно пожелать доброго утра и сбросить трек, а может — даже записать „кружок“ в Telegram.

„Речь идет о микроизмене, если вы нарочно принижаете значение этих отношений, когда все-таки рассказываете о них своему партнеру“, — предупреждает Мелани Шиллинг.

Иногда может казаться, что все происходящее — незначительно, тем более если вы, например, с „третьим лишним“ не видитесь.

Однако если вы меняете пароль на телефоне, отключаете уведомления от мессенджеров, чтобы не нервировать партнера, переворачиваете смартфон экраном вниз и придумываете, что общаетесь с каким-то коллегой по срочной задаче, — все это указывает на то, что вы совершаете „микроизмену“.