Изменили, но не до конца: что такое микроизмена(2)
В отношениях порой возникают недомолвки: обоим кажется, что что-то не так, а что именно, понять сложно. Иногда причиной может быть так называемая микроизмена. Проверьте, не стали ли вы ее жертвой, советует Psychologies.ru.
Консенсус по поводу того, что считать изменой, в обществе вроде бы сложился. Ключевые признаки — излишняя эмоциональная вовлеченность в общение с другим человеком, тайные переписки и встречи, поцелуи и секс с кем-то, кто вашим постоянным партнером не является.
Впрочем, что именно „запрещено на стороне“, обычно решается в каждой паре в индивидуальном порядке — для кого-то допустимо лишь приятельское общение с кем-то третьим, а для кого-то и интимная связь не станет причиной разорвать отношения. И зачастую главным признаком измены становится тот факт, что один начинает врать другому. То же касается микроизмены, уверена австралийский психолог Мелани Шиллинг.
Общались и дообщались
Микроизменой можно считать ситуацию, когда один из партнеров общается с кем-то тайно в соцсетях. Бывает, что общение уже выходит из-под контроля — оно уже не приятельское и не дружеское, люди переписываются друг с другом с утра до ночи, делятся историями из детства, рассказывают о своих сексуальных предпочтениях, обсуждают книги и фильмы — иными словами, сближаются все сильнее.
Постепенно появляются общие шутки и мемы, „ритуалы“ — например, обязательно пожелать доброго утра и сбросить трек, а может — даже записать „кружок“ в Telegram.
„Речь идет о микроизмене, если вы нарочно принижаете значение этих отношений, когда все-таки рассказываете о них своему партнеру“, — предупреждает Мелани Шиллинг.
Иногда может казаться, что все происходящее — незначительно, тем более если вы, например, с „третьим лишним“ не видитесь.
Однако если вы меняете пароль на телефоне, отключаете уведомления от мессенджеров, чтобы не нервировать партнера, переворачиваете смартфон экраном вниз и придумываете, что общаетесь с каким-то коллегой по срочной задаче, — все это указывает на то, что вы совершаете „микроизмену“.
Психолог отмечает: такие долгие тайные переписки говорят о том, что вы эмоционально, интеллектуально и физически концентрируетесь на другом человеке. Причем дело может даже не доходить до открытого флирта, хотя в глубине души вы можете быть готовы к такому развитию событий.
„Если вы чувствуете, что вам есть что скрывать — спросите себя, почему, — советует Мелани Шиллинг. — Секретность и обман, сопровождающие общение, позволяют квалифицировать его как микроизмену“.
Если вы что-то подозреваете
Разумеется, партнер может стать скрытным по множеству других причин. Самая банальная — он просто выбирает вам подарок на день рождения, столкнулся с какой-то проблемой и не хочет, чтобы вы о ней узнали, а может, бережет чужой секрет. Превращаться в параноика не стоит.
В то же время следует доверять своей интуиции — она всегда подскажет, когда что-то идет не так. Если человек ведет себя странно и нетипично, начинает обманывать — стоит спросить его о том, что происходит, напрямую.
„Главное здесь — быть объективным и рациональным, отбросьте эмоции и предвзятость. Бросаясь пустыми обвинениями и оскорблениями, вы ни к чему не придете“, — предупреждает психолог.