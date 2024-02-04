5 способов укрепить тело и дух на природе

Несмотря на то, что заземление, оно же граундинг, может на первый взгляд показаться сложной концепцией, для заземления тела нужно всего лишь снять обувь и носки и босиком походить по траве. Есть и другие способы заземлиться – тело заземляется, когда мы плаваем в озере или море и спим в палатке.

Мы привыкли к тому, что „заземление“ – это что-то из области электричества. А знали ли вы, что и человеческое тело нужно ежедневно заземлять? Заземление, то есть прямой контакт тела с поверхностью земли, может, согласно исследованиям способствовать уменьшению воспалительных процессов, снятию стресса, улучшению кровообращения и качества сна.

Лесное купание обладает рядом благоприятных терапевтических воздействий. Пребывание на природе снижает уровень стресса, повышает иммунитет, улучшает работу сердца и стимулирует творческие способности. Для того, чтобы практиковать синрин-ёку, необходимо отправиться в лес по меньшей мере на два часа, переключив телефон в беззвучный режим либо вообще его выключив. Выделите на терапевтическую прогулку как можно больше времени и задействуйте все свои чувства.

Синрин-ёку, или лесное купание – это зародившаяся в 1980-х годах в Японии форма терапии, имеющая под собой научные основания. Означает эта практика осознанное времяпрепровождение на природе. Японское общество быстро приняло новую экотерапию, цель которой заключалась в том, чтобы наладить контакт человека и природы. В начале 1990-х годов, когда ученые приступили к глубокому изучению физиологического воздействия природы, удалось получить подтверждение того, что пребывание на природе благоприятно сказывается и на психическом, и на физическом здоровье. Так лесное купание стало считаться в Японии одним из столпов здоровья.

Производитель походного снаряжения Fjällräven отправил организатора фестиваля экстремальных видов спорта Simple Session Ристо Калмре и его лучшего друга Ало на выходные в лесной поход, чтобы испытать эффективность этих видов природотерапии с необычными названиями.

3. Соблюдение циркадных ритмов

В попытках понять, какое влияние и почему нас оказывает солнечный свет, мы приходим к циркадным ритмам, то есть к циклу сна и бодрствования, который индивидуален, но в среднем составляет около 24 часов. Мы планируем свои ежедневные дела, руководствуясь временем суток, но у каждого внутреннего органа также есть свои „часы“. Главные внутренние часы находятся в мозгу, а контролирует их солнечный свет.

Научно доказано, что наиболее эффективно цикл сна налаживается, когда радужная оболочка глаза улавливает утренний солнечный свет. Спустя час после пробуждения нужно просто отправиться на короткую прогулку (всего 5–10 минут). В пасмурную погоду, правда, на улице придется провести не менее 20 минут. Во время утренней прогулки не пользуйтесь солнечными очками. В особенности это актуально для зимы, когда солнце и без того в дефиците. Благоприятное воздействие оказывает также наблюдение заката. Проще всего наладить цикл сна в походе, ведь большую часть времени вы так или иначе будете находиться под открытым небом.

4. Моржевание, или зимнее плавание

Моржевание, или зимнее плавание можно по праву назвать национальным эстонским спортом, а польза от него огромная – согласно многочисленным исследованиям, закаливание холодной водой способствует укреплению иммунитета, благоприятно сказывается на настроении, улучшает концентрацию и способствует жиросжиганию.

Собираясь окунуться в ледяную воду, концентрируйтесь на дыхании. Поскольку в такой ситуации организм испытывает стресс, вам будет хотеться интенсивно дышать, а гипервентиляция может привести к панике. Чтобы сохранить спокойствие, делайте долгие медленные вдохи и выдохи. Размеренное дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему, которая в обычной ситуации задействуется во время отдыха. Именно она поможет в стрессовой ситуации сохранить спокойствие и действительно насладиться зимним плаванием.

5. Физическая активность на природе

Жители Эстонии однозначно недостаточно много двигаются на природе. Особое беспокойство вызывает крайне низкая активность детей и подростков – на смену привычке проводить время на открытом воздухе пришли развлечения перед экраном. Согласно исследованию, которое пару лет назад провели исследователи Тартуского университета, эстонские дети в течение дня добровольно проводят на свежем воздухе меньше времени, чем заключенные в тюрьме. В среднем ребенок в Эстонии двигается под открытым небом всего четыре часа в неделю.

Не подлежит сомнению, что движение в лесу и на природе в целом улучшает самочувствие, снижает уровень стресса и способствует творчеству, а также благоприятно сказывается на физическом и психическом здоровье вне зависимости от возраста и половой принадлежности человека. Опираясь на многочисленные исследования разных стран мира, врачи в Канаде выписывают людям, страдающим от тревожности или стресса, пропуска в национальные парки, чтобы те больше двигались на природе. Ту же цель выполняют и созданные в Японии центры лесотерапии.