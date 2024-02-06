Веснушки и пятна на лице: как от них избавиться

Когда речь идет о лечении гиперпигментации, делайте это по принципу „лестницы“: сначала пробуйте самые простые решения и проверяйте, работают ли они. Если они не помогают, можно постепенно переходить к более сложным вариантам.

„Самый важный совет — наносить SPF50 утром, даже если вы находитесь в помещении, так как ультрафиолетовые лучи проникают через стекло и способствуют гиперпигментации. Поэтому, прежде чем что-то делать с цветом кожи, убедитесь, что вы наносите SPF“, — советует Ирина.

Профилактика всегда лучше и дешевле лечения, поэтому медики рекомендуют всем с юных лет защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей UVA и UVB с помощью солнцезащитного крема полного спектра. А если так уж хочется поиграть в Пеппи-Длинныйчулок, то веснушки, действительно, проще и быстрее нарисовать.

Мелазма: это состояние, при котором появляются коричневые или сероватые пятна пигментации. Причина — гормональные изменения при беременности и заболевания щитовидной железы. Мелазма часто ухудшается под воздействием солнца летом и может улучшаться в зимнее время.

Поствоспалительная гиперпигментация: „Она возникает в ответ на воспаление эпидермиса, особенно у смуглых типов кожи. Часто противоспалительная пигментация является результатом акне и рубцов, а также может возникать после процедур по уходу за лицом, таких, как лазер“, — говорит Ирина Головина.

Гиперпигментация, вызванная воздействием солнца: „Когда наша кожа подвергается воздействию ультрафиолета, она становится менее способной регулировать выработку меланина. В результате это может привести к появлению отчетливых пигментных пятен на лице, руках и груди. Такие пятна могут наблюдаться у всех типов кожи“, — уточняет Ирина.

„Гиперпигментация — это общий термин, который описывает чрезмерную выработку естественного пигмента, меланина. Это проявляется в виде коричневых неровных пятен на коже разного размера, от микроскопических до достаточно крупных. С возрастом их количество увеличивается“, — рассказывает косметолог Ирина Головина.

Средства для ежедневного ухода за кожей

„Актуальные решения для лечения гиперпигментации обычно направлены на прерывание путей выработки пигмента в клетках меланоцитов — в основном они ингибируют фермент под названием тирозиназа, который может ограничить выработку меланина“, — говорит эксперт по уходу за кожей.

Использование кремов и сывороток может дать заметный и устойчивый эффект, для этого обычно требуется не менее трех месяцев постоянного использования. Вот ключевые ингредиенты, которые следует искать в средствах по уходу за кожей.

Витамин С, который ограничивает выработку меланина. Кроме того, витамин С вместе с витамином Е также обладает сильным антиоксидантным действием, которое защищает клетки кожи от повреждения ультрафиолетом.

Ретиноиды (витамин А) тоже уменьшают выработку меланина. Ретиноиды бывают разной силы, поэтому новичкам стоит попробовать что-нибудь помягче. „Ретинил пальмитат отлично подходит для тех, кого беспокоит покраснение или шелушение при использовании более сильных ретиноидов. Лучше всего избегать ретиноевой кислоты или ретина А, если у вас смуглая кожа и быстро загорающая кожа. Они ускоряют обновление клеток, но делают кожу очень чувствительной к солнцу, что может ухудшить пигментацию“, — предупреждает косметолог Головина.

Альфа-гидроксикислоты (AHA), такие как манделиновая, гликолевая, молочная и лимонная оказывают благотворное воздействие на существующую пигментацию и могут уменьшить выработку меланина при постоянном применении.

„Эти кислоты также обладают отшелушивающим эффектом, а это значит, что они могут способствовать лучшему проникновению других средств по уходу за кожей в кожу“, — добавляет Ирина.

Койевая кислота, феруловая кислота, азелаиновая кислота, ниацинамид (витамин В3) и N-ацетилглюкозамин (NAG) действуют аналогично витамину С. Эти ингибиторы тирозиназы снижают избыточное производство меланина.