Веснушки и пятна на лице: как от них избавиться
Неровный тон кожи встречается чаще, чем идеально чистое сияющее лицо. Независимо от цвета кожи, пола, возраста и места проживания, темные пятна могут появиться на любом участке лица и тела. Это так называемая гиперпигментация, и она абсолютно нормальна. Впрочем, некоторые считают ее личной проблемой и стараются поскорее избавиться от всех этих пятнышек, несмотря на моду на макияж в стиле Хейли Бибер, когда она рисует веснушки карандашом специально, пишет Womanhit.
„Гиперпигментация — это общий термин, который описывает чрезмерную выработку естественного пигмента, меланина. Это проявляется в виде коричневых неровных пятен на коже разного размера, от микроскопических до достаточно крупных. С возрастом их количество увеличивается“, — рассказывает косметолог Ирина Головина.
В целом существует три основных типа гиперпигментации
Гиперпигментация, вызванная воздействием солнца: „Когда наша кожа подвергается воздействию ультрафиолета, она становится менее способной регулировать выработку меланина. В результате это может привести к появлению отчетливых пигментных пятен на лице, руках и груди. Такие пятна могут наблюдаться у всех типов кожи“, — уточняет Ирина.
Поствоспалительная гиперпигментация: „Она возникает в ответ на воспаление эпидермиса, особенно у смуглых типов кожи. Часто противоспалительная пигментация является результатом акне и рубцов, а также может возникать после процедур по уходу за лицом, таких, как лазер“, — говорит Ирина Головина.
Мелазма: это состояние, при котором появляются коричневые или сероватые пятна пигментации. Причина — гормональные изменения при беременности и заболевания щитовидной железы. Мелазма часто ухудшается под воздействием солнца летом и может улучшаться в зимнее время.
Как предотвратить усиление гиперпигментации
Профилактика всегда лучше и дешевле лечения, поэтому медики рекомендуют всем с юных лет защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей UVA и UVB с помощью солнцезащитного крема полного спектра. А если так уж хочется поиграть в Пеппи-Длинныйчулок, то веснушки, действительно, проще и быстрее нарисовать.
„Самый важный совет — наносить SPF50 утром, даже если вы находитесь в помещении, так как ультрафиолетовые лучи проникают через стекло и способствуют гиперпигментации. Поэтому, прежде чем что-то делать с цветом кожи, убедитесь, что вы наносите SPF“, — советует Ирина.
Когда речь идет о лечении гиперпигментации, делайте это по принципу „лестницы“: сначала пробуйте самые простые решения и проверяйте, работают ли они. Если они не помогают, можно постепенно переходить к более сложным вариантам.
Средства для ежедневного ухода за кожей
„Актуальные решения для лечения гиперпигментации обычно направлены на прерывание путей выработки пигмента в клетках меланоцитов — в основном они ингибируют фермент под названием тирозиназа, который может ограничить выработку меланина“, — говорит эксперт по уходу за кожей.
Использование кремов и сывороток может дать заметный и устойчивый эффект, для этого обычно требуется не менее трех месяцев постоянного использования. Вот ключевые ингредиенты, которые следует искать в средствах по уходу за кожей.
Витамин С, который ограничивает выработку меланина. Кроме того, витамин С вместе с витамином Е также обладает сильным антиоксидантным действием, которое защищает клетки кожи от повреждения ультрафиолетом.
Ретиноиды (витамин А) тоже уменьшают выработку меланина. Ретиноиды бывают разной силы, поэтому новичкам стоит попробовать что-нибудь помягче. „Ретинил пальмитат отлично подходит для тех, кого беспокоит покраснение или шелушение при использовании более сильных ретиноидов. Лучше всего избегать ретиноевой кислоты или ретина А, если у вас смуглая кожа и быстро загорающая кожа. Они ускоряют обновление клеток, но делают кожу очень чувствительной к солнцу, что может ухудшить пигментацию“, — предупреждает косметолог Головина.
Альфа-гидроксикислоты (AHA), такие как манделиновая, гликолевая, молочная и лимонная оказывают благотворное воздействие на существующую пигментацию и могут уменьшить выработку меланина при постоянном применении.
„Эти кислоты также обладают отшелушивающим эффектом, а это значит, что они могут способствовать лучшему проникновению других средств по уходу за кожей в кожу“, — добавляет Ирина.
Койевая кислота, феруловая кислота, азелаиновая кислота, ниацинамид (витамин В3) и N-ацетилглюкозамин (NAG) действуют аналогично витамину С. Эти ингибиторы тирозиназы снижают избыточное производство меланина.
Ботанические и растительные экстракты — от петрушки, ромашки, лакрицы до зеленого чая и экстракта шелковицы — доказали свою эффективность в уменьшении пигментации. „Известно, что большинство из них действуют аналогично перечисленным выше ингредиентам. Однако стоит быть внимательными при использовании кремов с экстрактами: на них может быть аллергия, поэтому всегда тестируйте средство на запястье“, — предупреждает косметолог.
Домашние пилинги и маски
Если домашние средства по уходу за кожей не дают результатов более чем через три месяца, или же вы чувствуете, что они начинают работать, но хотите повысить эффективность, попробуйте домашние процедуры, такие как мягкий пилинг или отшелушивающая маска.
Они обычно работают за счет отшелушивания кожи (для лучшего проникновения любых средств) и могут способствовать уменьшению количества пигмента. В большинстве домашних пилингов используются более высокие концентрации активных ингредиентов, чем в обычном креме, но ниже, чем в срадствах для профессиональных процедур.
Домашние светодиодные маски. Ирина: „Они могут помочь со временем, но пока нет достаточных и убедительных исследований, которые доказывают их полную безопасность при самостоятельном использовании, поэтому не стоит спешить с ними“.
Рецептурные и клинические средства по уходу за кожей
Если домашние меры не принесли результата, пора обратиться к специалисту. Большинство хороших кожных клиник и дерматологов имеют богатый опыт в лечении пигментации.
Часто первым шагом является назначение средств по уходу за кожей для использования в домашних условиях. „Мы пробуем начать с сильного ретинола, такого как третиноин (это рецептурный ретиноид, который работает с вашей кожей, ускоряя оборот клеток), плюс вводим средство на основе гидрохинона примерно на три-шесть месяцев“, — рассказывает эксперт.
Профессиональные процедуры для кожи
Пилинг — наиболее доступная процедура для всех типов кожи. Чаще всего используются пилинги с АНА-кислотами более высокой интенсивности, чем те, которые применяют в домашних условиях. „Для достижения лучших результатов AHA-пилинг обычно проводят один раз в месяц в течение четырех-шести месяцев. Их можно сочетать с другими процедурами и уходом за кожей“, — говорит доктор Головина.
IPL: при использовании IPL пигмент распадается на фрагменты, меняет свою молекулярную структуру и удаляется иммунной системой, поскольку больше не распознается как белок меланина в организме.
Микронидлинг с помощью дермароллера может помочь при некоторых видах более глубокой пигментации. „Маленькие иглы прокалывают кожу, нанося микротравмы. Это способствует заживлению кожи и нормализации процесса выработки меланина. Это длительный курс лечения, необходимо проводить около шести сеансов каждые три месяца“, — советует Ирина.
Мезотерапия: включает в себя очень введение витаминных смесей и ингредиентов, улучшающих состояние кожи, таких как гиалуроновая кислота, в глубокие слои эпидермиса и верхний слой дермы.
Итак, когда речь идет о гиперпигментации, очевидно, что не существует универсального средства для более ровного тона кожи. Всегда хорошо пробовать разные варианты, от простых к сложным. Только помните, что необходимо следить за тем, чтобы не усугубить ситуацию, вызвав воспаление, особенно, если ваша кожа склонна к этому. Своевременно консультируйтесь со специалистом.