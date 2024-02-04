Как коронавирус изменил повальное увлечение женщин филлерами — теперь это опасно

Коронавирус подорвал здоровье миллионов человек во всем мире. Даже сейчас, когда болезнь отступила и официально пандемия закончилась, последствия недуга многие ощущают на себе.

Болезнь страшна не только сама по себе, но и побочками, которые несет за собой: кто-то теперь страдает от заболеваний сердца, кто-то до сих пор мучается от выпадения волос, у кого-то начались проблемы с нервами и психикой. Врачи из каждой области могут указать на болезни, которые запустил ковид.

В косметологии вирус тоже оставил свои следы — на себе это почувствовали люди, которые ранее кололи филлеры. Речь идет об инъекционных препаратах на основе гиалуроновой кислоты, которые отличаются по плотности. Ими восполняют или добавляют объемы в области щек, скул, корректируют овал лица и форму подбородка, губ, убирают мешки под глазами.

Еще недавно к этому средству люди в белых халатах относились очень положительно, теперь же советуют не злоупотреблять.

Осложнения начались не у всех, но примеров немало — из-за вируса филлер капсулируется под кожей.

„Вокруг него обрастает плотная рубцовая ткань, и он уже не рассосется. Даже если собственный организм будет вырабатывать гиалуроновую кислоту в сумасшедших количествах, она не дойдет до филлера за счет плотной капсулы“, — рассказывает пластический хирург Дмитрий Зимин.

В настоящий момент с подобными образованиями борются инъекциями лонгидазы. Ее вводят в рубцовую ткань и препарат расщепляет филлер.

„Филлер разрушается, а вот что делать с рубцом, плотной тканью. Она останется в тканях и не уйдет никогда. Было несколько случаев, я оперировал пациента, речь идет о блефаропластике или SMAS-лифтинг, и там встречаются эти конгломераты. Их приходится просто удалять вместе с филлером. Вскрываешь и там препарат интактный, как в шприце, когда косметолог только собирается его вводить“, — рассказал хирург.